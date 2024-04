Véritable succès-story, avec 7 millions d’unités vendues à travers le monde, la Megane entame désormais aujourd’hui une nouvelle aventure avec une motorisation 100% électrique sous le capot. Il s’agit d’un moteur synchrone à rotor bobiné, la technologie sur laquelle Renault mise depuis plus de dix ans. C’est un moteur compact qui pèse 145 kilos (transmission incluse), soit 10% de poids en moins que celui utilisé par ZOE, malgré́ une augmentation marquée de la puissance et du couple. Au menu aussi, une version de 160 kW (220 ch) et 300 Nm est proposée. Le moteur de la nouvelle Megane E-Tech 100% électrique permet également de passer de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.

A l’instar de son groupe motopropulseur, cette nouvelle Megane bénéficie d’une batterie entièrement nouvelle de 395 kilos, dessinée pour parfaitement s’intégrer à la plateforme CMF-EV. La batterie se veut aussi ultra fine. Sa hauteur est limitée à 110 mm (pour 1 960 mm de longueur et 1 450 mm de largeur), soit 40% de moins que celle de la batterie de ZOE. Elle contribue directement à limiter la hauteur du véhicule à 1,50 m au profit de l’aérodynamisme et de l’efficience : « Pour arriver à une telle compacité́, les ingénieurs ont pu s’appuyer sur une nouvelle version de la chimie des batteries lithium-ion à technologie NMC (pour « Nickel, Manganèse, Cobalt ») de LG, intégrant plus de nickel et moins de cobalt, au profit de la densité́ énergétique », explique-t-on auprès de Renault Maroc, tout en notant que « la nouvelle Megane E-Tech 100% électrique propose 21 aides à la conduite, une première au Maroc, qui sont reparties en trois catégories : conduite, parking et sécurité́. Elles amènent Nouvelle Megane E-Tech 100% électrique au sommet de sa catégorie en matière de confort du conducteur et de sécurité́ des occupants et des autres usagers de la route ».

Côté commercialisation, la nouvelle Renault Megane E-Tech 100% électrique sera disponible dans le réseau Renault au Maroc à partir du 6 mai 2024. Son prix en version Techno est à 478 000 Dhs.

Pour rappel, le label E-Tech est arrivé au Maroc depuis juin 2023. Aujourd’hui, Renault est dans le top 3 des meilleures ventes des véhicules électrifiés sur le marché marocain, qui est toujours timide au niveau de la mobilité électrique. En effet, et selon l’AIVAM, les ventes de voitures à motorisation électrifiée ont connu une croissance de 25% en 2023 par rapport à 2022, soit un total de 7 165 unités, pour une part de marché de 4,5% des ventes des véhicules neufs au Maroc. Un segment toujours modeste…

H.Z

