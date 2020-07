PARTAGER Renault Maroc consolide son leadership dans un marché en chute libre

Le Groupe Renault Maroc a clôturé le premier semestre 2020 avec 43% de part de marché cumulée, et ce dans un marché toutes marques (MTM) qui régresse de 43,3%, a annoncé, mercredi, le constructeur automobile.

Le groupe a réalisé au terme de ce semestre une performance exceptionnelle avec au total 19.689 livraisons dans un contexte exceptionnel, souligne-t-il dans un communiqué, faisant état d’une part de marché sur le mois de juin de 41,9%, avec les marques Renault à 12,8% et Dacia à 29,1%, qui demeurent leaders du MTM en volume et en parts de marché.

Ainsi, le Groupe Renault Maroc consolide sa position de leader du marché marocain et continue de décrocher 7 places du « Top Ten » des meilleures ventes, avec au podium Sandero, Dokker et Logan. Clio est classée 4 ème sur le « Top Ten », suivi de Lodgy en 5è position et de Duster en 6è position, alors que Kangoo s’est maintenu à la 7è position.

Avec 2.812 livraisons en juin, la marque Dacia consolide sa position de leader du marché des véhicules particuliers et utilitaires (VP-VU), cumulant ainsi 13.828 livraisons sur le premier semestre pour une part de marché cumulée de 30,2%, ajoute le Groupe, faisant observer que la marque Renault est classée deuxième de ce marché avec 1.234 livraisons en juin et un cumul de 5.861 véhicules écoulés durant les six premiers mois de l’année, portant sa part de marché à 12,8%.

En outre, le Groupe a consolidé sa position de leader en VU/VUT avec un cumul 1.538 unités livrées et 25,9% de part de marché, selon la même source.

Pour répondre aux demandes des clients des marques Renault et Dacia, le Groupe, indique la même source, propose des offres adaptées, en l’occurrence, un crédit gratuit sans frais de dossier pour les fonctionnaires, 6 mois de différé pour les particuliers, un crédit gratuit pour les sociétés et les taxis et d’autres formules de financement et une offre à taux 0% pour les petits budgets permettant l’accès à la mobilité à seulement 55 dirhams par jour.

« Le dispositif de précommande en ligne est aussi disponible depuis le mois d’avril sur les deux marques Renault et Dacia », conclut le communiqué.

LNT avec CdP