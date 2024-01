Augmentation des coûts de production, hausse des matières premières et de la logistique, un contexte de stagnation des ventes des véhicules et de forte inflation, un pouvoir d’achat en difficulté… autant de réalités économiques qui ont fortement impacté les ventes des marques Renault et Dacia au Maroc. 2023 n’a pas été à vrai dire une année facile pour le groupe qui continue de maintenir sa position de leader du marché automobile local, soit 37% de part de marché. Le top management du groupe qui vient de présenter le bilan d’activité 2023 reconnaît que les hausses continues des matières premières ont une eu un impact sur les prix de vente des voitures, et qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour rester compétitifs avec des modèles toujours accessibles.

En 2023, Renault Group Maroc a réussi à réaffirmer son leadership industriel et commercial et demeure un pilier stratégique du dispositif mondial du Groupe avec plus d’un tiers des ventes de véhicules neufs sur le marché́ national et près de deux tiers des exportations de l’industrie automobile marocaine.

La production des deux usines de Renault Group au Maroc a connu une augmentation de 9,3% comparée à̀ l’année précédente avec un total de 382 661 véhicules fabriqués. L’usine de Tanger a fabriqué 287 860 véhicules, soit une évolution de 12,6% par rapport à̀ 2022. L’usine Renault de Casablanca – SOMACA – de son côté́ a réalisé́ un nouveau record de production de 94 801 véhicules, dépassant de quelques centaines de véhicules la production de l’année précédente. Avec une moyenne de 1 765 véhicules produits par jour, la production des usines de Tanger et de Casablanca représente 17% des ventes du Groupe dans le monde.

Coté́ exportations, Renault Group Maroc a exporté près de 90% de la production de ses deux usines. L’usine de Tanger a expédié́ près de 269 515 véhicules soit près de 94% de sa production, tandis que l’usine de Casablanca a exporté plus de 74 140, soit près de 78% de sa production. Au total, ce sont 343 652 qui ont été́ exportés en 2023 vers 68 destinations dans le monde, soit les deux tiers des exportations de véhicules du Royaume. Symbole de ce succès, la Dacia Sandero «made in Morocco» est à nouveau le véhicule le plus vendu aux particuliers en Europe, et ce depuis 2017.

L’année 2023 a été également marquée par l’annonce de nouveau projets industriels, notamment, Dacia Jogger affecté à l’usine de Tanger en version thermique et en version hybride, une première pour l’industrie nationale. Un nouveau projet également pour l’usine de SOMACA avec l’affectation de Renault Kardian, le futur SUV du segment B de la marque destiné aux marchés internationaux.

Côté marché, en 2023, Dacia et Renault occupent respectivement les 2 premières places du podium avec une part de marché cumulée de 37,3% et un volume de ventes de 60 295 véhicules. Six modèles figurent dans le top 10 des meilleures ventes (1. Renault Express, 2. Dacia Sandero, 3. Dacia Logan, 5. Renault Clio, 6. Dacia Duster, et 9. Dacia Lodgy). Le Top 3 des meilleures ventes du marché est représenté́ par des modèles « Made in Morocco » du Groupe.

En 2023, Dacia a vendu 33 830 unités. Malgré́ un contexte difficile lié à l’inflation et la crise du pouvoir d’achat associée, la marque continue de séduire les Marocains et maintient sa position de leader pour la 14ème année consécutive, avec une part de marché VP de 23,3% en 2023.

La marque Renault, elle, a consolidé sa position commerciale sur le marché marocain avec 16,4% de part de marché et poursuit sa croissance sur les segments créateurs de valeur en enregistrant un volume record de 26 455 unités vendues à fin décembre 2023, soit une progression de 0,3% par rapport à 2022.

Forte d’une gamme complète, la marque positionne deux modèles, Express (1er) et Clio (5ème), dans le TOP 5 des ventes de véhicules particuliers.

En 2023, la marque a poursuivi son offensive sur le marché marocain avec le lancement de la gamme E-Tech, proposant des technologies hybrides et bientôt 100% électriques, avec la commercialisation du Nouveau Renault Arkana full hybrid en juin et du Nouveau Renault Austral full hybrid en décembre.

A souligner aussi qu’à fin 2023, Renault Express, poursuit sa « Success Story » et se positionne en tête du podium des véhicules vendus sur le marché national, toutes marques confondues, avec 12 884 unités vendues et 70,5% de part de segment, soit une progression de 5,4% par rapport à 2022.

Globalement, que ce soit la partie industrielle ou marques, le groupe continue sur lancée positive avec des perspectives de développement toujours aussi prometteuses. L’année 2024 s’inscrit parfaitement dans cet état d’esprit avec à la carte de nouveaux projets et nouveaux modèles et de nouvelles initiatives à même de pérenniser le business model d’un groupe aux enjeux de taille pour un Maroc qui veut être plus compétitif économiquement et industriellement.

H. Zaatit

