Renault: Conseil d’administration mardi pour répondre à Fiat Chrysler

Le conseil d’administration de Renault se réunira mardi pour répondre à la proposition de fusion formulée par Fiat Chrysler et envisager l’ouverture de négociations exclusives avec le groupe italo-américain, a indiqué l’entreprise à l’AFP.

Fiat Chrysler avait proposé lundi au constructeur français Renault une « fusion entre égaux » pour former le numéro 3 mondial de l’industrie automobile. La proposition avait été saluée par les marchés et l’Etat français, mais des points sensibles restent à régler.

« Le conseil d’administration se réunira mardi », a indiqué Renault dans un message à l’AFP.

Le projet de fusion créerait un nouveau géant, fort d’une production annuelle de 8,7 millions de véhicules et pesant plus de 30 milliards d’euros en bourse.

La nouvelle entité serait détenue à 50% par les actionnaires du constructeur italo-américain et à 50% par ceux de Renault et serait cotée à Paris, New York et Milan.

John Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli, l’emblématique président de Fiat, et actuel président de FCA, serait pressenti pour devenir président de la nouvelle entité, tandis que Jean-Dominique Senard, actuel président de Renault, deviendrait président exécutif.

FCA a assuré que la fusion ne se traduirait par aucune fermeture de sites de production, tout en évoquant des synergies annuelles supérieures à 5 milliards d’euros.

Depuis lundi, des voix se sont élevées pour mettre en doute la réalité de ces synergies ou critiquer un rapprochement qui ne valoriserait pas suffisamment le groupe Renault.

LNT avec Afp