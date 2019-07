PARTAGER Renault Commerce Maroc inaugure une nouvelle concession à Fès

Le Groupe Renault clôture le 1er semestre de l’année 2019 avec un record de part de marché et de volume pour les deux marques Renault et Dacia, mais également avec l’inauguration d’un nouveau site sur la ville de Fès.

En effet, le 3 juillet 2019 a été inauguré le nouveau site situé dans la ville de Fès, un investissement important estimé à 60 millions de Dirhams, pour une superficie de 20 000 m². Le nouveau site inauguré répond aux dernières normes et standards exigés par le Groupe Renault, il s’agit aussi du 1er site pilote qui utilisera la nouvelle plateforme DIGITAL IN STORE, et qui servira l’expérience client au niveau du showroom et lui facilitera l’accès à l’information.

Le site est également doté d’un matériel mécanique de dernière génération en plus de plusieurs ateliers équipés de matériels à la pointe de la technologie. La création de cette antenne s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Groupe concernant la couverture territoriale du Royaume et garantit 150 emplois directs et 600 emplois indirects.

A noter que ce nouveau site est la 2ème antenne de Fas Automotive après celle inaugurée au centre-ville de Fès en mai 2017. L’affaire propose, l’ensemble des gammes Renault et Dacia sur une superficie de 1 800 m², avec 3 300 m² dédiés aux ateliers de service rapide, de mécanique et de carrosserie. Elle met à disposition de ces clients 1 900 m² dédiés à la zone Pro+, la zone d’essai ainsi que le parking clients. Le site est également doté d’un magasin pièces de rechange sur 1 000 m² et d’une zone de stockage s’étalant sur 8000 m².

Enfin, Fas Automotive est le 2ème site du Royaume qui propose un showroom de véhicules d’occasion via l’enseigne Renault SELECTION, après le 1er site pilote de Casablanca.

Tous les moyens ont été déployés pour que le nouveau site, apporte une totale satisfaction aux clients. L’inauguration a connu la présence de plusieurs officiels de la région le Gouverneur de Moulay Yaacoub, l’ambassadeur de la Roumanie à Rabat, le consul de France à Fès ainsi que le Directeur régional du centre d’investissement régional. Etaient présents également, Mr Marc Nassif, Directeur Général du Groupe Renault au Maroc, Mr Mohamed Bachiri, Directeur Général de l’usine SOMACA, Mr Laurent Diot, Directeur Général De Renault Commerce Maroc, M. Rachid LARAKI, Directeur Ventes Réseau de Renault Commerce Maroc ainsi que le comité de direction de Renault Commerce Maroc en plus de quelques partenaires.

Le Groupe Renault travaille dans les différentes régions du Royaume, main dans la main, avec son réseau qui est le premier de la distribution automobile au Maroc, en réalisant ainsi sa stratégie du Groupe concernant la couverture territoriale, qui continue sur le court et long terme.

Le réseau du groupe compte plus de 91 sites étendus sur tout le royaume, dont 6 succursales, 51 concessions, 17 agents et 9 agents de services. Il est prévu d’inaugurer à fin 2019, plus de 6 autres antennes …D’autres sites sont, quant à eux, en début de construction, et seront inaugurés courant l’année prochaine.

LNT avec CdP