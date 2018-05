PARTAGER Les relations Maroc-Espagne au beau fixe, selon les ministres des AE

Le Maroc et l’Espagne entretiennent une coopération « exemplaire » en matière de lutte contre la migration clandestine et le terrorisme, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita.

La coopération entre les services de sécurité et les ministères de l’Intérieur des deux pays constitue « un modèle de coopération inter-régionale », a relevé M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec son homologue espagnol, M. Alfonso Dastis, en visite de travail dans le Royaume.

Le responsable a rappelé la réunion du processus de Rabat initiée avec l’Espagne et celle des Nations Unies que le Royaume du Maroc abritera en décembre prochain visant à adopter le pacte mondial sur les migrations.

Il a, à cet égard, mis en avant les efforts fournis par le Maroc en la matière, notamment le lancement des opérations de régularisation de migrants, appelant les partenaires du Royaume, notamment l’UE, à s’impliquer davantage dans ce processus d’intégration des migrants qui a besoin d’un partenariat solide avec l’Europe.

M. Bourita a ajouté que ses entretiens avec son homologue espagnol ont été également l’occasion d’identifier d’autres actions et initiatives afin de renforcer cette relation bilatérale et préparer des échéances importantes à venir que ce soit au niveau des échanges de visites ou de la réunion de haut niveau maroco-espagnole qui devrait se tenir très prochainement.

La visite importante de M. Dastis au Maroc vient marquer le caractère fort, serein et positif de la relation bilatérale entre les deux royaumes, une relation construite sur l’amitié, le bon voisinage, a relevé M. Bourita.

Elle est aussi construite sur une compréhension des enjeux qui sont liés à cette relation importante pour les deux pays ainsi que pour leurs régions européenne et africaine, a-t-il dit.

Le forum parlementaire tenu récemment à Madrid a été » une réussite « , et a montré qu’en plus des acteurs économiques et diplomatiques, les acteurs parlementaires s’inscrivent dans cette dynamique positive de la relation bilatérale, a fait savoir le ministre.

Les entretiens avec le chef de la diplomatie espagnole ont permis aussi de constater cette tendance ascendante de la relation bilatérale portée par une relation forte entre les deux familles royales, entre les deux Souverains et une concertation politique régulière ainsi que par une coopération économique très fructueuse, a-t-il affirmé.

A cet égard, M. Bourita a rappelé que l’Espagne demeure le premier partenaire commercial du Maroc avec plus 800 entreprises espagnoles installées dans le Royaume, notant que 33% des investissements espagnols en Afrique sont concentrés au Maroc.

Évoquant, par ailleurs, les relations du Maroc avec l’Union européenne (UE), le ministre a relevé que ces entretiens ont été l’occasion pour saluer le rôle constructif et positif de l’Espagne pour le renforcement du partenariat Maroc-UE et pour ériger ce partenariat en modèle des relations euro-méditerranéennes.

LNT avec MAP