Réhabilitation des anciennes médinas, plusieurs projets lancés

Le Roi Mohammed VI, a présidé, lundi à la place « Riad El Aârous » à Marrakech, la cérémonie de présentation des mesures prises pour la réalisation des projets inscrits dans le cadre du programme de valorisation de l’ancienne médina de Marrakech, ainsi que les programmes de réhabilitation et de mise en valeur des médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira. Le Souverain a procédé, à cette occasion, au lancement du projet de réhabilitation et de restauration de l’école “Sidi Abdelaziz”, pour qu’elle puisse abriter un Centre dédié au renforcement des compétences des femmes artisanes.

Au début de la cérémonie, le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, a prononcé une allocution devant le Roi dans laquelle il a souligné que le programme de mise en valeur de l’ancienne médina de Marrakech (2018-2022), dont la convention de partenariat et de financement a été signée sous la présidence du roi le 14 mai 2018 à Rabat, mobilise des investissements de l’ordre de 484 millions de dirhams, dont 150 millions comme contribution du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Le ministre a fait savoir que les médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira ont connu la réalisation de plusieurs projets de qualification dont l’impact diffère d’une ville à l’autre.

Ainsi, les projets réalisés dans les anciennes médinas de Salé et de Meknès n’ont pas permis d’atteindre les objectifs escomptés et ceci est dû, en ce qui concerne l’ancienne médina de Salé, aux changements substantiels qu’a connu son tissu urbain et à la détérioration de plusieurs de ses monuments historiques à cause de facteurs naturels et humains, a ajouté le ministre.

Pour ce qui est de la médina de Meknès, il est question de l’importance de la superficie de l’ancienne médina (275 ha) et des joyaux architecturaux et urbains dont elle regorge, a poursuivi M. Laftit, notant que la poursuite de la réhabilitation et de la valorisation des anciennes médinas de ces deux villes nécessite la mobilisation d’importants fonds. Contrairement à cette situation, et grâce aux résultats positifs des projets de réhabilitation, réalisés ou en cours de réalisation, des anciennes médinas de Tétouan et d’Essaouira, il sera procédé à l’élaboration de deux programmes complémentaires pour la valorisation de ces médinas, leur intégration dans leur espace économique et social, et le renforcement de leur attractivité touristique.

M. Laftit a relevé, dans ce sens, qu’il a été procédé à l’élaboration de deux programmes de réhabilitation et de valorisation des anciennes médinas de Salé (900 MDH) et de Meknès (800 MDH) et de deux autres programmes complémentaires pour les anciennes médinas de Tétouan (350 MDH) et Essaouira (300 MDH).

Le Souverain a ensuite présidé la cérémonie de signature de quatre conventions relatives aux programmes de réhabilitation et de mise en valeur des anciennes médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira. Il a, par la suite, procédé au lancement du projet de réhabilitation et de restauration de l’école “Sidi Abdelaziz” afin qu’elle abrite un Centre dédié au renforcement des compétences des femmes artisanes. Ce Centre, dont la réalisation nécessite des investissements de l’ordre de 10,9 MDH, offrira aux jeunes filles et femmes une qualification professionnelle adaptée à la réalité socio-économique du secteur de l’artisanat, principalement à travers le mode de formation par apprentissage.

Ce projet, qui vient consolider la vocation du secteur de l’artisanat en tant que source de création d’emplois et de valeur ajoutée, devra favoriser l’intégration des femmes bénéficiaires dans le marché du travail, la préservation de certains métiers menacés de disparition, la promotion des produits locaux d’artisanat et le renforcement de l’organisation et de la structuration du secteur.

A noter que le programme de mise en valeur de l’ancienne médina de Marrakech (2018-2022), qui vise l’amélioration des conditions de vie des populations, le développement du cadre bâti de cette cité-musée et la préservation de son patrimoine historique et architectural, prévoit notamment la réhabilitation de 18 circuits touristiques (21,5 km), le pavage des ruelles, le ravalement des façades, l’aménagement d’espaces publics et de 6 parkings (930 places de stationnement), dont deux souterrains. Il consiste également en la restauration de six foundouqs (Moulay Boubker, Laghrablia, Ellebbane, Echemaâ, El Kebbaj, Lahna), de monuments et de jardins historiques (jardin d’El Koutoubia, jardin du Palais municipal, jardin d’Agdal Ba Hmad, Jnane El Afia, jardin Zenbouaâ), le réaménagement de la Place Jamaâ El Fna, le renforcement du système de signalisation et du réseau d’éclairage, la mise en place de plateformes interactives d’informations touristiques et l’amélioration de la qualité de l’environnement à travers l’installation de stations de mesure de la qualité de l’air.

LNT avec MAP