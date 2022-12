L’accueil populaire réservé aux Lions de l’Atlas après leur brillante prestation à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, était « incroyable », a déclaré, mardi à Rabat, l’entraîneur de la sélection nationale, Walid Regragui. « La ferveur populaire était incroyable, elle permet aux joueurs de prendre la mesure des attentes du peuple », a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse, à l’issue de l’audience que SM le Roi Mohammed VI a réservée aux membres de l’Equipe Nationale de football, soulignant qu' »elle poussera les joueurs à toujours donner le maximum lorsqu’ils portent le maillot » de la sélection.

« On est fiers en tant que Marocains du résultat réalisé lors de la Coupe du monde », a poursuivi le sélectionneur national, assurant que toute l’équipe a donné le maximum et qu’elle aurait aimé offrir davantage aux Marocains. « On est également très heureux d’avoir été reçu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que je tiens à remercier pour tout ce qu’il fait pour nous et pour le peuple », a souligné le coach national, qui a été décoré par le Souverain du Ouissam Al Arch de 2ème classe (Commandeur).

Les Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours historique lors de la Coupe du monde Qatar 2022, ont eu droit mardi à Rabat, à un accueil triomphal par des milliers de supporters en effervescence, venus les acclamer et célébrer comme il se doit leur prestation héroïque qui restera dans les annales du football international.

Par la suite, le Roi Mohammed VI a reçu à la Salle du Trône au Palais Royal à Rabat, les membres de l’Équipe Nationale de football.

LNT avec MAP

