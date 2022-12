La sélection marocaine de football a montré une image rayonnante du football marocain et africain lors du Mondial (Qatar-2022), a affirmé le sélectionneur national, Walid Regragui.

« Les joueurs ont donné une image positive du football marocain et africain. Ils ont montré au monde la nouvelle identité de jeu des Africains, à travers leur excellente prestation lors de cette coupe du monde », a dit Regragui lors de la conférence de presse donnée après la défaite de la sélection marocaine face à la France (0-2), mercredi soir en demi-finale.

« SM le Roi Mohammed VI et le peuple marocain sont fiers de ce parcours historique de la sélection marocaine au Mondial », a-t-il dit, notant que « l’équipe nationale a forcé le respect de tous ».

Après avoir souligné que les Lions de l’Atlas ont livré un grand match face aux champions du monde en titre, Regragui a fait part de son regret de ne pas pouvoir réaliser le rêve des Marocains et du public qui a encouragé les joueurs tout au long de cette compétition.

« Dans le rythme malgré les blessés, malgré la fatigue, les joueurs ont donné le maximum. Je pense qu’on les a fait douter par moments et déjà, pour nous, c’est extraordinaire. La marche était un peu trop haute pour nous, pas en matière de qualité ou de tactique, mais plus physiquement. On avait trop de joueurs blessés. Malgré cela on a fait demi-finalistes », a-t-il laissé entendre.

« On a fait trop d’erreurs techniques en première période. En deuxième période, on a été plus adroits, on a moins perdu de ballons, on leur a posé des problèmes, on s’est créé beaucoup de situations mais on n’a pas été décisifs dans les 30 mètres », a-t-il poursuivi.

S’agissant du match de classement, prévu samedi face à la Croatie, le sélectionneur national a fait savoir que l’équipe marocaine visera la victoire, notant que « cette rencontre, quoique difficile, sera l’occasion de faire entrer de nouveaux joueurs ».

Le Maroc s’est incliné face à la France sur le score de deux buts à 0, inscrits par Théo Hernandez à la 5è minute et Randal Kolo Muani à la 79è minute.

La finale aura lieu ce dimanche entre l’Argentine, vainqueur de la Croatie (3-0) en demi-finale, et la France, qui vise un 3è sacre mondial.

LNT avec MAP

Partagez cet article :