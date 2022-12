Le sélectionneur national, Walid Regragui, a indiqué mardi que la qualification des Lions de l’Atlas aux quarts de finale du Mondial-2022 au Qatar, constitue un exploit historique à bien des égards.

La sélection marocaine, en compostant son billet pour les quarts de finale, écrit l’histoire et consacre le rayonnement du football national, a-t-il souligné lors de la conférence de presse tenue à l’issue du huitième de finale remporté par le Maroc aux dépens de l’Espagne (3-0, t.a.b, 0-0 après prolongations).

Regragui a affirmé que l’esprit combatif dont a fait montre l’équipe nationale dans ce match difficile a constitué le facteur principal qui a permis au Onze national de décrocher la victoire contre une sélection qui figurait parmi les favoris à la victoire finale lors du Mondial qatari.

Il a poursuivi que les joueurs ont montré un bon niveau et ont fait un grand match, malgré la force de l’adversaire qui a imposé à la sélection marocaine un plan de jeu défensif, ce qui a brouillé les cartes des hommes de Luis Enrique.

« L’équipe du Maroc a fait un match héroïque face à une grande équipe qui a créé plusieurs occasions et à été meilleure au niveau de la possession de balle », a-t-il ajouté, insistant que le schéma tactique et le jeu collectif ont été des facteurs déterminants pour réaliser ce grand exploit.

Malgré la qualification historique aux quarts de finale, Regragui a dit vouloir continuer sur sa lancée et aller encore plus loin dans la compétition, louant la performance héroïque des joueurs et les efforts de toutes les composantes de l’équipe nationale, ainsi que le rôle de premier plan joué par les supporters marocains pour pousser ses hommes vers la victoire.

Le sélectionneur national a affirmé aussi que les composantes de l’équipe nationale de football, qualifiée aux quarts de finale du Mondial, dédient cet exploit à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain.

« Nous dédions cette qualification historique à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et à l’ensemble du peuple marocain », a-t-il dit lors de la conférence de presse tenue à l’issue du huitième de finale remporté par le Maroc aux dépens de l’Espagne (3-0, t.a.b, 0-0 après prolongations).

« Je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations à SM le Roi et au peuple marocain pour cet exploit » inédit dans l’histoire du football marocain, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le gardien du Maroc, Yassine Bounou, qui a été élu homme du match, a indiqué que l’équipe nationale a signé une prestation remarquable dans un match principalement tactique, qui a été parfaitement négocié par les joueurs.

Il a également évoqué le rôle essentiel des supporters marocains qui ont été nombreux dans les tribunes pour être derrière les Lions de l’Atlas, émettant le souhait que l’équipe puisse continuer avec la même détermination et rage de vaincre lors du prochain match, pour aller loin dans cet évènement footballistique planétaire.

L’équipe marocaine affrontera en quart de finale son homologue portugaise, samedi au stade Al Thumama à Doha.

LNT avec Map

