En raison des mauvaises conditions météorologiques, il a été décidé de suspendre les cours, lundi, dans les établissements d’enseignement, publics et privés, au niveau de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

« En raison des mauvaises conditions météorologiques et suite au bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, il a été décidé, en coordination avec les autorités locales, de suspendre les cours, le 10 mars, dans tous les établissements scolaires publics et privés », ont indiqué des communiqués publiés par les directions provinciales de l’Education nationale, du préscolaire et des sports des préfectures et provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Les directions provinciales de l’Education nationale ont appelé « chacun à prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des élèves et du personnel éducatif et administratif ».

La Direction générale de la météorologie avait annoncé, dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, que de fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale sont prévues de dimanche à 12h30 à lundi à 18h, avec des cumuls allant de 60 à 90 mm dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjran, M’diq-Fnideq, Chefchaouen, Tétouan, Taounate, Taza, Ouezzane, Larache et Al Hoceima. Elle a noté que des chutes de neige de 05 à 10 cm concerneront, du dimanche à 12h30 au lundi à 23h, plusieurs provinces du Royaume, dont Al Hoceima et Chefchaouen.

LNT avec MAP

