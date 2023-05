L’Observatoire Marocain de la TPME vient de publier un nouveau volume dans sa série de publications des rapports régionaux, dédié cette fois à la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA).

Rappelons qu’il s’agit d’une déclinaison de son rapport annuel réalisé à l’échelle nationale, qui vise à fournir un diagnostic du système productif de chaque région du Royaume et de mettre à la disposition des acteurs publics et privés une série d’indicateurs clés concernant la démographie, la santé économique et financière des entreprises ainsi que les indicateurs sur l’entrepreneuriat féminin. Rappelons également qu’avant d’aborder les résultats et conclusions de cette étude, il convient de noter que les données collectées par l’OMTPME, qui viennent d’une base consolidée des données fournies par la DGI, l’OMPIC et la CNSS, datent de 2020, à une poignée d’exceptions près, et ne prennent donc pas en compte les deux années de crise qui ont suivi, tout en reflétant une situation économique qui a vu le Maroc entrer en confinement.

Les analyses révèlent que le nombre des Entreprises Personnes Morales Actives (EPMA), ayant déposé une déclaration auprès de la DGI en 2020, s’élève à 35.126, en hausse de 6,6% par rapport à l’année précédente. 95,6% des EPMA de la région sont des Microentreprises et des TPE, générant un CA qui ne dépasse pas 10 MDH. Elles exercent principalement dans le commerce et la construction. Plus précisément, l’OMTPME note une prédominance des microentreprises dans l’ensemble des sections et principalement dans l’ « hébergement et restauration », les « arts, spectacles et activités récréatives » et les « autres activités de services », avec des parts supérieures à 95%.

Par ailleurs, ces EPMA ont généré un chiffre d’affaires cumulé de 147,3 MMDH en 2020, en hausse de 10,4%. Ce CA est composé d’un CA à l’export de 70,8 MMDH au titre de la même année, accusant un recul annuel de 14%, et une valeur ajoutée de 29,9 milliards de dirhams, en baisse de 9,2%. Notons que les sections de l’ « industrie manufacturière » et du « commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles » contribuent à environ 91% du chiffre d’affaires global à l’export de la région. En outre, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a vu la création de 7.344 Entreprises Personnes Morales (EPM) en 2021, affichant une hausse de 18,8% comparativement à l’année 2020. Le commerce, les transports et entreposage et la construction ont concentré plus de 61% des créations d’entreprises PM, qui sont à presque 98% des SARLAU ou des SARL.

En parallèle, cette région a connu une augmentation de 699 entreprises PM en cours de dissolution pour la même période. Comme pour les autres régions, c’est l’effet de la crise sanitaire, qui a vu nombre d’entreprises mettre la clé sous la porte, malgré les aides étatiques. Les secteurs les plus touchés sont le « commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles » et la « construction ».

En ce qui concerne les emplois déclarés à la CNSS, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a généré 468.975 emplois en 2021, soit une hausse de près de 5% par rapport à 2020, sachant que la préfecture de Tanger-Assilah concentre 74,6% des effectifs, ainsi que 87,6% de l’encours total des crédits et 70,7% de l’effectif des entreprises étudiées. 86,4% des entreprises de la région comptent un effectif ne dépassant pas 10 salariés, étant, rappelons-le, des microentreprises. Le secteur de l’« industrie manufacturière », est le principal contributeur à l’emploi dans la préfecture de Tanger-Assilah en 2021, représentant une part de 47,2%. En revanche, dans les provinces de Larache et de Chefchaouen, c’est l’ « agriculture, sylviculture et pêche » qui occupe cette place, avec des parts respectives de 46,3% et 46% en 2021.

Pour ce qui est des indicateurs financiers, l’analyse des bilans indique que la trésorerie des EPMA, en 2020, s’est maintenue globalement au même niveau qu’en 2019, grâce aux crédits étatiques lancés en réponse à la pandémie. D’autre part, les données bilantielles des microentreprises et des TPE font ressortir que la dette auprès des associés constitue la première composante de leurs ressources financières durant la même période, représentant des parts respectives de 52,3% et 39,7%. Pour ce qui est de la dette financière des EPMA, elle est constituée en totalité par la dette bancaire. En ce qui concerne l’octroi de crédit, qui sont partagés à valeurs quasi-égales entre GE et TPME, on notera que 87,6% de l’encours total des crédits accordés aux EPMA est concentré dans la préfecture de Tanger-Assilah, et que 74% des crédits sont octroyés à des entreprises de plus de 10 ans.

Enfin, pour ce qui est de l’entrepreneuriat féminin, les résultats de l’étude montrent que dans la province de Fahs-Anjra, 20% des entreprises sont dirigées par des femmes, soit un niveau qui est supérieur à la moyenne nationale de 16,2%. Cette part se limite à 16% dans la préfecture de Tanger-Assilah. On relèvera que les parts les plus élevées d’entrepreneuriat féminin concerne les secteurs de l’enseignement et des salons de beauté.

LNT avec MAP

