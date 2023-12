Une somme de plus de 1,26 milliard de dirhams a été attribuée pour financer un accord de partenariat pour des projets agricoles dans le cadre du Programme de développement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La signature de cette convention a eu lieu en présence de personnalités notables, dont le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, le Wali de la région, Younes Tazi, le président du Conseil régional, Omar Moro, et le secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharraf.

Cette enveloppe budgétaire vise à améliorer la distribution des produits agricoles par la modernisation des circuits de distribution et commercialisation, notamment par l’aménagement et l’équipement des infrastructures comme les marchés de gros et les souks. L’objectif est aussi de valoriser les produits locaux, en créant de nouvelles unités de valorisation et en mettant à niveau les unités existantes.

Le ministre de l’Agriculture a souligné que cette convention stimulera le développement socio-économique de la région, favorisant la création d’emplois et l’amélioration des infrastructures. Il a également mis l’accent sur l’importance de la gestion de l’eau dans la région.

Le Wali de la région a souligné l’importance de cette convention pour l’agriculture régionale et a évoqué les défis climatiques et hydriques. De son côté, le président du Conseil régional a rappelé le rôle clé des régions dans le développement économique et rural, conformément à la loi organique N° 111-14.

Cette convention s’insère dans le cadre du Programme de développement 2023-2027 de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Stratégie « Génération Green ».

Partagez cet article :