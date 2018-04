PARTAGER Région Marrakech-Safi : Fassi-Fihri fait le point sur l’action ministérielle

Le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi-Fihri, a indiqué à Marrakech que son département a contribué dans les projets programmés dans la région Marrakech-Safi par 2,8 milliards de DH.

« Parmi ces projets figurent celui de la mise à niveau urbain du Mellah dans la Médina de Marrakech qui s’inscrit dans le cadre du programme « Marrakech, cité du renouveau permanent » (2014-2017) d’un coût global de 194 millions de DH financé entièrement par le ministère », a-t-il fait savoir dans une déclaration à la MAP à l’issue d’une réunion de travail avec les services décentralisés du ministère au niveau de la région Marrakech-Safi.

M. Fassi-Fihri a par ailleurs, indiqué que l’objectif de cette rencontre consiste à s’informer de l’état d’avancement des travaux des différents programmes et chantiers relatifs à l’habitat et la politique de la ville.

Le ministre a précisé que lors de cette réunion, il a été procédé à la présentation d’un exposé sur les projets structurants de l’habitat et de la politique de la ville dans la région, dont le programme « Villes sans bidonvilles », le programme régional de lutte contre l’habitat insalubre 2011-2015, les projets de la restructuration des quartiers sous-équipés, le programme de lutte contre l’habitat menaçant ruine.

Il s’agit aussi des projets de la politique de la ville au niveau de la région qui comprend notamment le projet « Marrakech, cité du renouveau permanent », le programme de mise à niveau et la restauration des circuits touristiques et spirituels dans la médina, le Plan d’accélération de la ville de Tamansourt et le projet de réhabilitation de la médina à Essaouira et le programme de développement intégré des municipalités de Kelaât des Sraghna, Attaouia, Tamelalt et Sidi Rahal 2014-2018.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à l’examen de tous ces projets tout en mettant l’accent sur les contraintes et les solutions proposées, outre la présentation des projets programmés à l’avenir.

A cette occasion, le ministre a mis en relief les efforts consentis par les différentes composantes du ministère au niveau de la région, appelant à une mobilisation générale pour réaliser les objectifs programmés.

Par la suite, le ministre a effectué une visite de terrain à des projets s’inscrivant dans le cadre de la politique de la ville, outre une visite au circuit touristique Dar al Bacha, place Ben Youssef (première phase) et qui vise entre autres à mettre à niveau le paysage urbain des façades, la mise à niveau des foundouks et des routes urbaines.

LNT avec MAP