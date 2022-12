Le Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe constitue une opportunité et un espace pour élaborer une vision partagée pour la sécurité, la paix et le développement commun dans ces deux espaces géographiques, a souligné, mercredi à Marrakech, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami.

Dans une allocution lue en son nom par le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sibari, M. Talbi El Alami a indiqué que ce Forum de deux jours, initié par la Chambre des conseillers et l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), représente également un chantier important de réflexion autour des richesses des deux régions qui regorgent d’énormes potentiels à même de construire une intégration économique et technologique.

Il a, par ailleurs, expliqué que ces deux régions disposent de grands marchés ouverts à des centaines de millions de consommateurs dans d’autres régions du monde, notant que toutes ces possibilités d’intégration nécessitent une prise de décision politique et une audace en matière de décisions économiques de la part du secteur privé, outre la rupture avec le idées reçues et le respect des particularités et des civilisations et cultures de chaque pays.

En ce sens, il a insisté sur l’importance du transfert de la technologie et des compétences du nord vers le sud et la Méditerranée orientale, relevant la nécessité d’oeuvrer et de plaider dans des cadres multilatéraux afin de débarrasser la région en premier lieu des causes et répercussions des guerres, conflits et crises, étant donné que le développement demeure tributaire de la stabilité et de la sécurité, de la cohésion sociales, de l’inclusion et de la lutte contre tous les types de précarité.

Les peuples de la région aspirent à des perspectives de prospérité commune, a-t-il affirmé, notant que l’atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des Etats constitue une véritable contrainte aux investissements et aux échanges économiques, politiques et culturelles.

D’autre part, M. Talbi El Alami a relevé qu’une partie de la région méditerranéenne se situe dans le continent africain, doté d’un énorme potentiel de développement et de progrès et qui devrait être pris en considération dans toutes les politiques internationales, soulignant qu’il s’agit du continent de l’avenir qui mérite une justice économique et climatique et une reconnaissance historique, civilisationnelle et humaine.

« Il est inconcevable que le monde profite du progrès industriel et technologique et des échanges internationaux, alors que l’Afrique, qui approvisionne le monde en plusieurs matières premières indispensables à l’industrie et à la transformation technologique, reste à l’écart de ce progrès », a-t-il dit.

Si la naissance de l’Organisation mondiale du commerce, à Marrakech, en 1994 lors de la Conférence de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), a abouti à une longue série de négociations dans le but d’atteindre la prospérité mondiale, « la situation en Afrique interpelle l’ensemble des composantes du système économique mondial que le monde est redevable envers ce continent », a poursuivi le président de la première Chambre, faisant observer que les régions du Golfe arabe et du bassin méditerranéen sont appelés à s’intégrer au continent africain.

Dans la même veine, il a rappelé les réalisation accomplies au Maroc, qui veille à une grande renaissance agricole assurant l’indépendance alimentaire aux Marocains et valorisant les exportations du pays, ainsi qu’un progrès industriel dans plusieurs secteurs pionniers, notamment l’automobile, étant donné que le Royaume, a-t-il dit, fabrique quelque 700.000 voitures par an, soit plus d’une voiture chaque minute.

Le Forum économique parlementaire pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, auquel participent des parlementaires venant de plus de 30 pays ainsi que des responsables gouvernementaux, des acteurs des secteurs public et privé, des universitaires, des experts, des hommes d’affaires et des représentants de la société civile, se veut l’occasion de renforcer la coopération entre les deux espaces géographiques et d’intensifier les efforts à même de relever ensemble les défis communs, à leur tête la croissance économique et la préservation de la paix et de la sécurité dans la région.

L’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, créée en 2005, est une organisation internationale qui rassemble 34 parlements membres des régions euro-méditerranéenne et du Golfe. Elle a pour objectif principal de forger une coopération politique, économique et sociale entre les États membres afin de trouver des solutions communes aux défis auxquels est confrontée la région et de créer un espace de paix et de prospérité pour ses peuples.

LNT avec MAP

