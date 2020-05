PARTAGER Région Fès-Meknès, une perte d’au moins 75% du CA du tourisme prévue pour 2020

Le tourisme constitue un levier important dans le développement de la région Fès-Meknès. Ces dernières années, en plus des travaux de réhabilitation réalisés dans les deux villes impériales, la région a connu le lancement de plusieurs projets dans le but de renforcer son infrastructure hôtelière.

Il est à noter que la région Fès-Meknès compte actuellement 385 établissements d’hébergement touristique classés, toutes catégories confondues, avec une capacité d’accueil qui s’établit à plus de 19.400 lits.

Selon le collectif des associations professionnelles touristiques de la région, en 2019, les nuitées des villes de Fès et Meknès ont représenté en moyenne 6% du tourisme des résidents nationaux.

La part des nuitées en tourisme de résident représente 28% des nuitées de l’ensemble des touristes qui ont visité la région en 2019.

Impacté par l’effondrement du marché chinois à cause du COVID 19, le chiffre d’affaires du secteur a enregistré une baisse de 10% durant les deux premiers mois de l’année 2020, par rapport à 2019.

L’arrêt total et général de l’activité à partir du 15 mars 2020, suite à la fermeture des frontières du Royaume a fait baisser le CA du mois de mars de 65%, et de 100% pour les mois d’avril. Les professionnels du tourisme de la région espèrent une reprise des vols internationaux début octobre 2020. Néanmoins, l’évaluation prévisionnelle prévoit une perte d’au moins 75% du CA en 2020 et 49% en 2021.

Le collectif estime que le secteur touristique dans la région Fès – Meknès sera impacté très lourdement par la crise sanitaire actuelle, aussi bien au niveau du tourisme national qu’international, et que sans une aide conséquente de l’Etat, beaucoup d’entreprises risquent de disparaître.

Le collectif a ainsi formulé plusieurs recommandations qui regroupent une trentaine de points.

On note : une prolongation des aides sociales actuelles COVID 19.CNSS d’au moins 3 mois après l’ouverture de toutes les frontières et des principaux marchés émetteurs, la possibilité de mettre au chômage technique 15% de la masse salariale sans indemnité à partir de janvier 2021 pour manque d’activité ou baisse d’activité de +50% en 2020, de faire bénéficier les guides accompagnateurs du fonds d’aide, d’accorder les départs en retraite anticipée 5 ans avant le terme, et aussi une subvention forfaitaire pour la maintenance, l’entretien et réparation pour les établissements situés dans les médinas.

Le collectif suggère également la suppression de la taxe des droits d’auteurs (BMDA) pour les années 2020 et 2021, l’annulation de l’IR 2020 pour les professionnels du tourisme forfaitaire et la réduction de l’IS sur chiffre d’affaire devise à 10% jusqu’au 31/12/2022, la baisse du taux de TVA à 5% jusqu’au 31/12/2022, la suspension des contrôles fiscaux et ATD jusqu’au 31/12/2021, une ligne de crédit bancaire pour les guides au taux préférentiel de 1,7%, la relance du fond « Renovhotel » au taux préférentiel de 1,7% et avec des critères allégés et abordables, la réduction du taux de commission du CMI de 3% à 1,5%, etc.

« Le pragmatisme sera de mettre en place une vision pour l’après 2020 et se donner les moyens de la réaliser. SM le Roi Mohammed VI avait initié la vision 2010 et cela s’est matérialisé par un contrat programme, nous pensons, que c’est l’exemple à suivre avec une vision post-Covid19 ou une vision 2030 », conclut le collectif.

A. Loudni