Les artistes marocains Rachida Talal, Najat Aatabou, Hatim Amour, Daoudia, Aminux, Tahour et Souiri ont animé des concerts hauts en couleurs dédiés aux habitants et visiteurs des villes de M’diq, de Martil et d’Al Hoceima, dans le cadre de la 19è édition du Festival des Plages de Maroc Telecom.

Les soirées de clôture du Festival, qui coïncident avec la Fête de la Jeunesse, ont battu tous les records d’affluence, avec environ 400.000 spectateurs qui ont assisté à ces concerts organisés sur les plages de M’diq, Martil et d’Al Hoceima, afin de découvrir la richesse et la diversité de la musique marocaine, tout en appréciant des performances artistiques de haut niveau, dans une ambiance festive et conviviale.

L’artiste Rachida Talal a brillé en interprétant une sélection de ses meilleurs tubes puisant dans la richesse du répertoire de la musique marocaine et la diversité de ses rythmes, moderne, populaire, saharien.

Devant un public venu en masse se divertir, Najat Aatabou a gratifié ses fans d’un florilège de ses plus belles chansons que l’assistance connaissait par cœur.

A cette occasion, les artistes Rachida Talal, Najat Aatabou, Hatim Amour, Daoudia, Aminux, Tahour et Souiri ont exprimé leur joie de renouer avec le public de la région du Nord, remerciant les organisateurs du Festival des Plages, qui leur a permis de rencontrer leurs fans et de les emporter dans leur univers magique.

Dans une déclaration à la presse, Najat Aatabou a souligné que le Festival des Plages de Maroc Telecom est devenu un rendez-vous artistique et culturel important dans la carte des festivals de musique au Maroc, notant que cet événement est l’occasion pour les artistes de présenter leurs dernières œuvres, de renouer le contact avec le public et de contribuer à la promotion du tourisme.

Elle a précisé que la cérémonie de clôture de cet événement, qui coïncide avec la célébration de la Fête de la Jeunesse, a été l’occasion pour les artistes d’enchanter le public avec un cocktail musical puisé dans le riche répertoire de la chanson marocaine, afin de célébrer comme il se doit cet heureux anniversaire.

Pour sa part, Rachida Talal s’est dite heureuse d’animer ce concert pour célébrer avec le public la Fête de la jeunesse, notant qu’elle a participé à toutes les éditions de ce Festival, mais celle-ci a un goût particulier, eu égard à la place importante qu’occupe actuellement cet événement sur la scène culturelle, puisqu’il est devenu un rendez-vous musical incontournable pour les habitants et les visiteurs des villes balnéaires.

Cet événement a également permis aux jeunes artistes, comme Aziz Tétouanais, d’enflammer la scène avec leurs performances mémorables.

Il est à noter que la plage de M’diq a abrité, le 14 juillet, la première soirée artistique dans le cadre de cette édition, qui connait la participation de plus de 200 artistes, dont plusieurs grandes stars nationales et internationales, et propose plus de 110 concerts variés.

Ces concerts incluant le Hip Hop, le Rap, la Fusion, la chanson marocaine chaabi et contemporaine, la musique Sharqui, le Raï, la Reggada et la nouvelle scène marocaine garantissent une programmation diversifiée qui répond aux goûts de tous les festivaliers. Maroc Telecom a souligné que le Festival des Plages, événement incontournable qui met en évidence la richesse du répertoire de la chanson marocaine avec une place pour la chanson orientale, revient en force cette année, notant qu’il s’agit d’un événement culturel et social ancré dans l’agenda des festivités estivales.

Les plages de M’diq, Al Hoceima, Tanger, Martil, Saïdia et de Nador ont accueilli, jusqu’au 21 août, une expérience musicale unique, rapprochant les festivaliers de leurs artistes préférés. Bien plus qu’un simple rendez-vous musical, le « Festival des Plages » permet également la mise en avant du potentiel humain, social et culturel des villes et des régions où il prend place.

Depuis sa création en 2002, le « Festival des Plages » de Maroc Telecom s’est engagé à promouvoir l’inclusion sociale, à travers la musique en offrant des concerts gratuits à des millions de spectateurs. En tant qu’évènement accessible à tous, il vise à renforcer le tissu social et favorise l’échange culturel.

Cet évènement est devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants des villes balnéaires, mais aussi des Marocains qui privilégient les stations du Nord et de l’Oriental pour leurs vacances.

