La Région Casablanca-Settat lance quatre prix littéraires

La Région Casablanca-Settat, en partenariat avec l’Union Professionnelle des Éditeurs du Maroc (UPEM), a annoncé le lancement de quatre Prix littéraires pour promouvoir la culture et la lecture au Maroc.

Cette initiative a été révélée lors d’un point de presse tenu, vendredi à Casablanca, par le président de l’UPEM, Abdelkader Retnani, qui s’est réjoui de cette ‘’importante décision’’ de la région, qui constitue ‘’une première du genre au niveau régional’’.

Ces quatre Prix Littéraires récompensent une œuvre essayiste, qui peut être notamment sociologique, anthropologique, sociétale, socio-politique, ou un écrit romanesque, a-t-il expliqué, observant que le concours est ouvert à tous les écrivains du Maroc et à tous les ouvrages imprimés et publiés par des éditeurs du 1er janvier au 30 novembre 2018.

Le gagnant de chaque catégorie recevra un 1er prix de 50 000 MAD, a-t-il précisé, soulignant que pour chaque catégorie, le Prix littéraire portera le nom d’une figure emblématique de la culture marocaine. »La volonté de la région Casa-Settat étant de faire connaitre celles et ceux qui, par le biais de leur talent et/ou de leur patriotisme donnent tout son sens au mot citoyenneté », a-t-il ajouté.

M. Retnani a indiqué que la région à choisi d’attribuer à ces Prix des noms en référence à des figures marocaines marquantes et symboliques. Ainsi, a-t-il poursuivi, le Prix Littéraire de l’Essai ou du Roman de l’année en langue arabe portera le nom de Mohamed Zefzaf, celui de l’Essai ou du Roman de l’année en langue française, est dédié à Driss Chraïbi, tandis que ceux de l’Essai ou du Roman de l’année en langue amazighe et de la traduction porteront respectivement les noms de Mohamed Zerktouni et de Tayeb Tayeb Saddiki.

Au sujet du règlement de l’octroi de ce prix M. Retnani a expliqué que le concours est ouvert à tout auteur marocain ayant ou non été publié auparavant, observant qu’ils ne seront admis que des ouvrages imprimés et publiés par des éditeurs en langues française, arabe ou amazighe.Tous les ouvrages doivent impérativement mentionner le numéro d’ISBN, le numéro de dépôt légal et le prix, a-t-il précisé.

Après avoir noté que chaque éditeur ne peut envoyer que 3 titres au maximum pour chaque catégorie, M. Retnani a relevé que les ouvrages doivent être envoyés par l’éditeur, en sept exemplaires pour chaque titre en compétition, accompagnés d’une lettre faisant acte de candidature, au siège de la région Casablanca-Settat, avant le 30 novembre 2018.

Il a fait savoir que les membres du jury de ces prix ont été choisi parmi les intellectuels et les professionnels du monde de la culture, qui tiendront des réunions de présélection, de coordination et de détermination des finalistes.

La remise des quatre Prix se fera en marge du Salon International de l’édition et du livre de Casablanca (SIEL) qui se tient au mois de février 2019.

LNT avec MAP