La région Casabalanca-Settat à l'honneur au SMAP Immo à Paris

Le SMAP Road Show 2018 est de retour cette année. La 7e édition du salon de l’immobilier se déroulera à Bruxelles, du 4 au 6 mai 2018, la 15e édition à Paris, du 22 au 24 juin 2018, et une 4e édition programmée aux Etats-Unis. Abu Dhabi, quant à elle, abritera le SMAP ROAD SHOW du 22 au 24 novembre 2018.

Le Salon SMAP IMMO Paris mettra à l’honneur cette année, la région Casablanca-Settat, avec le soutien du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, ainsi qu’en étroit partenariat avec la FNPI (Fédération nationale des promoteurs immobiliers marocains).

En revanche, le Salon SMAP Expo Bruxelles développe son partenariat avec la région Tanger-Tétouan- Al Hoceima. Il est prévu que les trois évènements réunissent près de 80.000 visiteurs au total, dans les parcs d’exposition de chaque capitale, à savoir la Porte de Versailles (Paris), le Brussels Expo (Bruxelles) et l’ADNEC à Abu Dhabi.

« Les trois destinations élues cette année représentent une conjonction parfaite entre les demandes des exposants et des investisseurs MRE et étrangers. Nous sommes certains que l’affluence et les décisions d’investissement reflèteront cette tendance », a annoncé à cette occasion Samir El Chammah, président de SMAP Group.

« Le choix de consacrer la région Casablanca-Settat au SMAP Immo Paris s’inscrit dans la tradition installée dans nos salons de mettre chaque année une région du Royaume à l’honneur. Le choix de Casablanca-Settat pour cette année répond aux attentes de nos visiteurs qui sont fortement demandeurs de biens immobiliers dans cette région à l’offre abondante et variée », ajoute El Chammah.

Pour sa 15e édition, le SMAP Immo Paris attend près de 40.000 visiteurs pour échanger autour des potentialités d’investissement immobilier au Maroc. Dans la lignée de l’augmentation de la demande qualitative du public, le salon parisien inaugurera cette année le « Pavillon Excellence ». Il s’agit d’un espace alloué à l’immobilier de luxe et qui consacrera les projets d’exception.

Par ailleurs, le salon mettra à l’honneur la région Casablanca-Settat et les multiples opportunités qu’elle présente tant en termes de projets à l’immobilier que le développement socioéconomique important qu’elle a connu ces dernières années.

Outre la consécration de la région Casablanca-Settat, cette édition mettra en place un dispositif consacré à l’ouverture sur lotisseurs, afin de répondre à la demande réelle d’un grand nombre de Marocains de France souhaitant acquérir des lots de terrain pour la construction d’habitations au pays.

Cinq objectifs de la consécration de la région Casablanca-Settat

-Faire connaître le nouveau potentiel économique de la région

-Promotion culturelle de la région en termes de patrimoine, arts et artisanat.

-Stimuler les rencontres et les partenariats d’affaires entre la région et les investisseurs étrangers et MRE

-Promouvoir l’offre immobilière marocaine, et en particulier dans la région Casablanca-Settat.

Les visiteurs majoritairement âgés de plus de 35 ans

Il est à noter que l’édition 2017 de SMAP Immo de Paris a rassemblé 38.000 visiteurs. Selon l’enquête réalisée auprès de 11.221 visiteurs du salon, les personnes âgées entre 35 à 48 ans représentaient 32,6% des visiteurs. Les plus jeunes, âgé de moins de 35 ans, représentaient quant à eux 29,1%, selon la même source.

La majorité des visiteurs ont entre 35 et 60 ans. Comme habituellement observé dans toutes les éditions du SMAP, les visiteurs européens sont plus âgés que les maghrébins à cause d’une forte présence de retraites attirés par les conditions de vie au Maroc.

En termes du profil socio-économique, 38,9% des visiteurs sont des employés, et 12,3% des cadres supérieurs. Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (11,7%). S’agissant leur attentes, l’enquête indique que 92,5% de ces visiteurs cherchent un logement, tandis que seulement 7,5% d’entre eux cherchent un terrain à Casablanca, Agadir, Meknès, et bien d’autres villes.

Une montée en gamme de la demande de logement

Casablanca demeure la ville la plus recherchés en termes de demande de logement avec un taux avoisinant les 13,4%. D’autre part, la demande globale s’oriente de plus en plus vers du logement intermédiaire, excepté chez les plus jeunes qui disposent probablement de revenus plus modestes.

Le logement haut de gamme n’est pas moins attractif, selon les organisateurs du Salon Smap IMMO Paris. « Toutes les données indiquent que les MRE de la région Parisienne s’embourgeoisent et sont de plus en plus exigeants quant à la qualité de leur cadre de vie », notent les organisateurs du salon.

