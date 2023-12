La première édition des “Assises du féminisme” autour de la question “Quelle réforme du Code de la Famille voulons-nous ?” est prévue ce samedi 16 décembre à Rabat. Cet événement inclura une analyse de l’état de l’égalité ainsi que l’animation d’espaces de réflexion et de mise en commun d’expériences féministes régionales et internationales.

Associations féministes, juristes, médecins, islamologues, historien.e.s, anthropologues, économistes, managers, romancier.e.s, influenceur/ses, artistes, analystes et expert.e.s se réuniront à l’occasion de cette première édition des “Assises du Féminisme”, pour débattre des enjeux liés au féminisme marocain près de vingt années après la réforme du Code du Statut Personnel de 2004.

La thématique de cette première édition des Assises du féminisme s’est imposée d’elle-même, dit-on auprès de l’organisation pour qui faut- il revendiquer des amendements du Code de la Famille en vigueur ou envisager une refonte globale pour une législation égalitaire et entraîner par là un cercle vertueux et dynamique de réformes de l’ensemble du corpus juridique ? Quel code de la famille pour davantage d’égalité, de justice et de dignité ?

En raison de la centralité de la législation familiale et des impacts de ses dispositions sur l’ensemble de la société, les “Assises du Féminisme” de 2023 proposent de dresser le bilan, de mettre également à plat les perspectives et de proposer des recommandations de changement pour que l’égalité des droits soit une réalité effective du quotidien des femmes, des enfants et des hommes pour un Maroc riche de sa culture plurielle et définitivement tourné vers le XXIème siècle.

Cette rencontre, qui réunira l’ensemble des associations et initiatives du féminisme marocain progressiste ainsi que des personnalités reconnues pour leurs travaux et engagement féministe, sera également l’occasion de faire une rétrospective des moments forts du mouvement féminin marocain qui a toujours été d’un humanisme inclusif en faveur du développement du pays, du progrès social et de l’émancipation des femmes ; d’analyser les mutations sociologiques, démographiques, technologiques de la famille et de la société marocaine ; de faire le point sur les nouvelles formes de mobilisation féministe ; de voir comment aboutir à plus de justice et comment protéger les femmes dans l’héritage…

