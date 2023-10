Le Maroc a lancé la réforme de la Moudwana, et la société civile ne veut pas être oubliée dans les débats !

L’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté (ATEC) et le Réseau Amane de lutte contre les violences basées sur le genre mènent le bal. Dans un communiqué, elles considèrent la lettre royale comme un moment important pour l’établissement d’un nouveau Code de la Famille répondant aux besoins immédiats des femmes. Et de poursuivre que ce nouveau Code devra surmonter les déséquilibres et les lacunes révélées par l’expérience précédente de plus de 18 ans de mise en œuvre de la législation précédente. Il devra être en parfaite adéquation avec la Constitution de 2011 ainsi qu’avec toutes les conventions internationales auxquelles le Maroc a adhéré.

À cet égard, ATEC tient à souligner que l’équipe juridique de l’Association Tahadi pour l’Egalité et la Citoyenneté, en collaboration avec de nombreux experts et défenseurs des droits des femmes, a élaboré un mémorandum sur le Code de la Famille. Ce document tente de rassembler les nombreuses discussions qui ont lieu au sein du mouvement marocain des femmes et des droits de l’homme. Il est étayé par des données, des statistiques, des arguments juridiques et historiques, ainsi que par des références à l’héritage islamique éclairé et progressiste.

Le mémorandum ATEC présente un ensemble de revendications axées sur les points suivants : réviser le langage du Code et supprimer les termes et expressions perpétuant des stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes ; éliminer le mariage des filles mineures ; éliminer la polygamie ; maintenir l’accord entre divorce et discorde ; reconnaitre l’utilisation de l’ADN comme outil pour prouver l’affiliation ; assurer la garde des enfants tout en accordant à la mère gardienne le droit de se marier ; instaurer l’égalité dans la tutelle légale sur les enfants ; réviser les dispositions relatives à la pension alimentaire en cas de dissolution du mariage ; et introduire la nécessité du partage des biens comme condition pour la validité du contrat de mariage… : « Dans le cadre des campagnes de plaidoyer menées par l’association ATEC, plusieurs séminaires intellectuels ont été organisés tout au long de l’année 2023 à l’attention des décideurs politiques, des chercheurs et des acteurs associatifs œuvrant pour les droits des femmes. A cette occasion, l’association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté se tient prête à contribuer activement au processus national visant à réformer le Code de la Famille », dit-on auprès de ce Collectif féministe qui ne cesse de prôner un Code de la Famille moderne, réaliste et réalisable.

Pour rappel, le Souverain a adressé une Lettre au Chef du Gouvernement relative à la révision du Code de la Famille. A travers cette Lettre, le Souverain a confié le pilotage de la préparation de cette importante réforme, de manière collective et collégiale, au ministère de la Justice, au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et à la Présidence du Ministère public et ce, au vu de la centralité des dimensions juridiques et judiciaires de cette question.

Par la même occasion, le Souverain a appelé les institutions précitées à associer étroitement à cette réforme les autres instances concernées directement par cette question, à leur tête, le Conseil Supérieur des Ouléma, le Conseil National des Droits de l’Homme, l’Autorité gouvernementale chargée de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, tout en s’ouvrant également sur les instances et acteurs de la société civile, les chercheurs et les spécialistes.

Les Instructions Royales stipulent de soumettre les propositions d’amendements qui vont émaner de ces larges consultations participatives à l’appréciation du Souverain, dans un délai maximum de six mois et ce, avant l’élaboration par le gouvernement du projet de loi à ce sujet et sa soumission au parlement pour adoption.

Le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a indiqué qu’à partir de vendredi prochain, il sera procédé au démarrage de ce grand projet initié par SM le Roi qui place la question de la famille parmi les grandes priorités : » Nous serons à l’écoute des forces civiles et des responsables gouvernementaux et nous allons essayer d’être à l’écoute de tous pour se mettre d’accord sur un ensemble de changements « .

La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, explique que dans le cadre du chantier d’amendement et de révision du Code de la Famille, son département s’est attelé à l’élaboration d’une nouvelle conception de ce texte, prenant en considération les évolutions de la société marocaine sur deux décennies de mise en œuvre de la Moudawana adoptée en 2004.

En attendant, la rumeur mêlée à un ton ironique à la marocaine, la désinformation et les fake news dominent les débats. Et bien sûr, il n’y a pas mieux que les réseaux sociaux pour se faire ridiculiser et passer des informations infondées, pour ne pas dire absurdes et désagréables ! Tel est visiblement l’autre nouveau front à ne surtout pas sous-estimer pour un véritable débat de fond aboutissant à une Moudawana cohérente, proche à la raison et loin de toute obsession idéaliste !

Hassan Zaatit

