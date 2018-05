PARTAGER Recrutement de 188 enseignants pour enseigner la langue arabe aux enfants des MRE

Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé les résultats définitifs du concours de recrutement des enseignants de langue arabe et de culture marocaine aux enfants des Marocains résidant en Europe.

Selon les résultats des délibérations finales annoncées par les académies régionales de l’éducation et de la formation et les directions régionales du ministère, ainsi que sur le portail électronique du ministère, 188 candidats ont été admis répartis entre 146 enseignants en France, 26 en Espagne et 16 en Belgique, a précisé ce département dans un communiqué.

Sur un autre registre, le ministère a annoncé que 14 candidats ont réussi le concours de promotion hors cadre pour les médecins (avril 2018).

LNT avec Map