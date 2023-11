Les autorités locales et les services concernés ont entamé au niveau de la commune rurale de Talat N’Yaaqoub relevant de la province d’Al Haouz, les opérations de démolition des maisons endommagées par le séisme du 8 septembre dernier ainsi que l’enlèvement des décombres et gravats, une étape nécessaire avant la phase de reconstruction.

Supervisée par les autorités locales dans le cadre d’une mobilisation constante et du souci majeur d’assurer l’accélération de la phase de reconstruction des zones touchées par cette catastrophe naturelle, cette opération est menée, à un rythme soutenu, au niveau de la commune de Talat N’Yaaqoub ainsi que des douars d’Amegdoul et de Doubouche.

Dans ces trois zones, les travaux de démolition des habitations totalement ou partiellement endommagées se poursuivent sur la base d’un rapport élaboré par les commissions compétentes, ainsi que les opérations d’enlèvement des décombres et gravats à l’aide d’engins mobilisés pour mener à bien cette opération dans les meilleures conditions.

Les autorités locales continuent de déployer des efforts énormes pour assurer la pleine réussite aux différentes étapes nécessaires au démarrage de l’opération de reconstruction et pour faciliter et simplifier l’ensemble des procédures y afférentes, tout en permettant aux habitants d’obtenir des permis de reconstruire et en leur fournissant une assistance technique notamment, à travers des plans architecturaux répondant aux spécificités et normes de cette région.

Les familles lourdement impactées par le séisme pourront reconstruire leurs maisons grâce à l’aide financière allouée à cet effet en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans de bonnes conditions, la première tranche d’aides financières destinées à la reconstruction des logements effondrés (20.000 DH) a été menée permettant aux familles concernées d’en bénéficier.

De même, les autorités locales et les différents intervenants poursuivent leurs efforts et à un rythme soutenu pour permettre à la population dont les maisons se sont effondrées totalement ou partiellement de bénéficier des aides financières et de toutes les aides liées au démarrage de l’opération de reconstruction.

Dans ce sens, les autorités locales ainsi que les autres intervenants œuvrent d’arrache-pied en termes de traitement des doléances, requêtes et demandes formulées par la population touchée par le séisme et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Hassan Zerrouk, technicien à la Direction Régionale du Ministère de l’Equipement à Al Haouz, a expliqué que la Direction, en pleine coordination avec les autorités locales, s’est impliquée dans l’opération d’enlèvement des décombres et des débris et ce au niveau de tous les douars et communes de la province.

Et d’ajouter que la Direction Régionale a mobilisé d’importantes ressources humaines, logistiques et techniques en vue de mener à bien l’opération de démolition. La finalité étant de créer les conditions appropriées pour la population concernée leur permettant d’entamer l’opération de reconstruction.

Dans des déclarations similaires, plusieurs habitants au niveau du Douar Doubouche ont salué les efforts continus déployés par les autorités locales, ainsi que les autres intervenants, en termes d’accompagnement des habitants concernés dans l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires pour recevoir l’aide financière ou pour achever les opérations et procédures liées à l’opération de démolition et de reconstruction.

Par la même occasion, ces habitants ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude, dont le Souverain ne cesse d’entourer les populations des zones touchées par le séisme.

A rappeler qu’en application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d’un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

LNT avec Map

Partagez cet article :