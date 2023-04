L’université Mohammed V (UM5) de Rabat et l’université de Nouakchott ont signé, récemment à Nouakchott, un accord-cadre de partenariat, pour renforcer leur coopération en matière de recherche scientifique et de double diplomation.

Signée par le président de l’UM5 de Rabat, Farid El Bacha et le président de l’Université de Nouakchott, Cheikh Saad Bouh Camara, cet accord offre, également, un cadre propice à l’accueil des enseignants-chercheurs des deux universités.

A cette occasion, M. Saad bouh Camara s’est félicité des relations privilégiées entre la Mauritanie et le Maroc, notamment en matière d’enseignement supérieur.

Pour sa part, M. El Bacha a qualifié la signature de cette convention d’ »historique », ajoutant qu’elle permettra d’activer la coopération entre les deux anciennes universités des deux pays frères dans divers domaines.

En marge de cette cérémonie, deux accords-cadres ont également été signés entre les doyens des Facultés des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Souissi, et de médecine dentaire de l’UM5, respectivement azzedine ghoufrane et Nawal Bouyahiaoui et les Doyens des Facultés des Sciences Juridiques et Économiques et de médecine, relevant de l’université de Nouakchott, Salem Abeidna et Sidi Elouafi Baba.

Ces deux accords visent à promouvoir l’échange des expériences entre ces établissements universitaires dans leurs spécialités et le renforcement de leur coopération.

LNT avec MAP

