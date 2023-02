Voici les principaux points relatifs à la cartographie censitaire et aux travaux cartographiques du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), prévu en septembre 2024 :

– Définition: . La cartographie censitaire est une opération fondamentale dans la préparation du RGPH. Cette opération de grande envergure permet d’assurer, sur l’ensemble du territoire national, le ratissage exhaustif de la population sans omission ni double compte.

– Objectifs: . L’objectif général assigné à la cartographie censitaire consiste à mettre à la disposition du personnel de collecte (recenseurs, contrôleurs et superviseurs) des fonds cartographiques numériques correspondants aux différents découpages administratifs (régions, provinces et communes), et aux différentes zones statistiques (districts, secteurs de contrôle et zones de supervision).

. Actualiser la base de données cartographiques existante et assurer une couverture totale, par des cartes fiables, du territoire national.

. Fournir un découpage de ce territoire en districts de recensement, secteurs de contrôle et zones de supervision.

. Géolocaliser les constructions et leurs éléments, à savoir les logements et les locaux à usage professionnel.

. Établir un système de géocodage permettant de lier les données du RGPH aux différentes unités administratives et statistiques à n’importe quel zoning selon la demande.

– Nouveautés:

. L’approche méthodologique proposée pour la prochaine cartographie censitaire fera appel aux techniques de la cartographie moderne intégrées dans un système d’information géographique mobile, appelée aussi cartographie nomade.

. Ces techniques permettent la saisie et la mise à jour d’une multitude d’informations vectorielles et descriptives sur le terrain moyennant des tablettes avec GPS et contenant des images satellites.

– Travaux cartographiques:

. Travaux préparatoires du bureau. . Travaux de terrain (milieu urbain, milieu rural).

– Constitution des districts du recensement 2024:

. Il s’agit de constituer des districts du recensement ayant des limites claires et faciles à reconnaitre et une taille, en termes de nombre de ménages, suffisante pour être enquêtée durant la période d’exécution du recensement par un seul enquêteur.

– Constitution des zones de contrôle et des zones de supervision:

. Constitution des zones de contrôle (ZC): 1 ZC= 3 DR

. Constitution des zones de supervision (ZS): 1ZS= 13 ZC.

LNT avec MAP

