PARTAGER ‘‘realme X2 Pro Master Edition’’ remporte le prix Red Dot Design 2020

Les résultats du Red Dot Design Award 2020, qui a été considéré comme un « Oscar » dans l’industrie du design, sont officiellement publiés. Realme X2 Pro, le fleuron de la marque de smartphones qui connaît la plus forte croissance au monde, est devenu le gagnant du Red Dot Award : Conception de produit 2020. C’est la première fois que realme remporte le Red Dot Design Award.

Le Red Dot Design Award, fondé par le Conseil allemand du design, est le prix mondial du design industriel, reconnu internationalement, qui existe depuis plus de 60 ans. De plus, il s’agit également de l’un des concours les plus importants et les plus influents. Considéré comme le label d’un design de haute qualité, le travail récompensé par ce prix est considéré comme extraordinaire. Le ‘‘realme X2 Pro Master Edition’’, a été créé par ‘‘realme’’ et le maître du design industriel de renommée mondiale Naoto Fukasawa.

En 2020, realme se consacrera à la construction d’une marque de technologie avant-gardiste « Dare to Leap », permettant de briser le cercle, d’apporter une culture de la mode dans l’industrie technologique et des produits présentant à la fois une « technologie avant-gardiste » et un « design avant-gardiste » aux jeunes du monde entier.

Actuellement, realme lance officiellement le programme « realme Trendsetters » qui invite les créateurs de tendances, les artistes de mode et les designers de chaque domaine à co-créer ensemble des gadgets de création de tendances technologiques. De plus, realme a créé un studio de design interne, realme Studio, pour rassembler les meilleurs maîtres du design dans l’industrie afin de proposer aux consommateurs des smartphones et des gadgets tendances, intelligents, divertissants en s’intégrant avec les tout derniers avancées technologiques tel que : la 5G, Intelligence Artificielle, l’Imagerie et l’interface utilisateur de realme avec une expérience utilisateur optimale.

LNT