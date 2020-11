PARTAGER R&D Maroc: 13 start-up marocaines accompagnées vers les marchés industriels

La communauté de « The next society » accompagne 13 start-up marocaines issues de la recherche sur les marchés industriels cibles et ce, via trois événements majeurs, indique l’Association Marocaine pour la Recherche Développement (R&D Maroc).

Il s’agit du Tech Booster Bootcamp « De la recherche au marché » qui a été organisé en ligne du 26 au 28 octobre 2020, « des rencontres Innovation to Industry: concrétiser son arrivée sur la marché » (25 novembre) et de « l’atelier Open innovation Emerging Valley: ou comment se développer en faisant de l’innovation un modèle de collaboration ? », prévu les 7 et 8 avril 2021, fait savoir R&D Maroc dans un communiqué.

Concernant le Tech Booster Bootcamp, il s’est adressé aux jeunes chercheurs ou innovateurs souhaitant créer ou développer une entreprise à partir d’une technologie ou d’un projet de recherche. Véritable programme d’accélération, une équipe d’experts, mentors et investisseurs fournit pendant trois jours aux 13 chercheurs entrepreneurs sélectionnés, un appui pratique et sur mesure pour explorer les opportunités de marché et de financement, établir un business model efficace ainsi qu’un produit minimum viable (minimum viable product – MVP) prêt pour leur entrée sur le marché.

Les rencontres « Innovation to Industry » permettent aux startups du cycle de pitcher publiquement leur projet et de rencontrer des investisseurs, industriels et experts ciblés lors de rendez-vous B2B, tandis que l’atelier Open innovation Emerging Valley, qui réunira des innovateurs, des grands groupes, des pôles d’innovation et des représentants des autorités locales et nationales d’Europe, d’Afrique et de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), vise à favoriser l’émergence de projets collaboratifs.

Créée en 1997 par des entreprises publiques et privées, R&D Maroc est reconnue d’utilité publique le 12 avril 2001 (BO 201434) et labellisée par la Caisse Centrale de Garantie en 2017. Elle s’assigne la mission générale d’initier, promouvoir et dynamiser l’innovation et la R&D en particulier dans le secteur productif national, ainsi que de contribuer au développement du système national de recherche et d’innovation. Pour ce qui est de « The next society », elle est une communauté ouverte de changemakers, entrepreneurs, investisseurs, entreprises, ONG, pôles d’innovation publics et privés, centres de recherche et de développement économique d’Europe et de 7 pays méditerranéens (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie). Elle vise à mobiliser, promouvoir et renforcer les écosystèmes d’innovation et le développement économique dans la région MENA.

