RCI Finance Maroc a, récemment, clôturé avec succès une émission de bons de financement (BSF) de 300 millions de dirhams (MDH) à 3 ans au taux de 3,91%.

Cette émission, souscrite de plus de 20%, permet à RCI Finance Maroc d’atteindre un encours BSF supérieur à 1,8 milliard de dirhams (MMDH) et de poursuivre la diversification de ses sources de refinancement, indique la société dans un communiqué publié, mardi, sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Cette opération permettra à RCI Finance Maroc d’une part d’accompagner le développement de sa croissance et d’autre part de diversifier ses sources de financement, tout en optimisant leurs coûts et en consolidant l’adéquation actif-passif de son bilan, fait savoir la même source. Et d’ajouter que la maturité de 36 mois, supérieure à la duration moyenne du portefeuille de financements de la société, vient de conforter sa position de liquidité en disposant de passifs d’une maturité supérieure à ses actifs.

Les ressources levées à l’occasion de cette opération seront directement investies dans les offres de financements et services des marques Renault et Dacia à destination des particuliers, des entreprises et des concessionnaires du groupe Renault au Maroc.

LNT avec Map

