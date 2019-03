PARTAGER Rayonnement touristique : Fès et Meknès réhabilitent leurs anciennes médinas

Les anciennes médinas de Fès et de Meknès, toutes deux classées patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, ont connu, ces dernières années, un vaste programme de réhabilitation et de valorisation de plusieurs monuments et sites historiques.

La ville de Fès a profité d’un programme de restauration et de réhabilitation de 27 Monuments Historiques entre 2013 et 2017 pour un budget global 360,5 MDhs. Il s’agit de 5 medersas, dont la Medersa Sbaiyine qui fut fondée au 14ème par le Sultan Abou El-Hassan Al Marini et qui a connu un impressionnant travail de restauration.

Il s’agit également de 2 ponts historiques, dont le Khrachfiyine élevé au XIème siècle J.-C par l’Emir Zénète Dounas au-dessus de l’oued Al-Jawahir. Deux murailles ont également été rénovées, dont celle de Jnane Drader qui date du 12ème siècle et qui garde encore les traces de l’époque Almoahade.

La restauration a également concerné 3 borjs, 3 fondouks et une kissariat, 3 tanneries et un souk de teinturiers, un mausolée, un hammam, etc.

Un autre nouveau programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès a été lancé en 2018 par le Roi Mohammed VI et devrait durer jusqu’en 2023. Ce programme concerne 113 sites. Il couvre des mosquées, des msids, des fondouqs, des drazs, des souks et des fontaines pour un montant global de 583 millions de DH.

« Ce nouveau programme devrait contribuer à valoriser les projets réalisés dans la Médina de Fès et ceux en cours de lancement, et promouvoir le rayonnement et l’épanouissement des activités culturelles, économiques, touristiques et sociales à même d’assurer une véritable intégration du patrimoine dans le développement durable et faire entrer la Médina de Fès dans le cercle des sites historiques les plus visités au monde », explique Fouad Serghini, DG de l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la médina de Fès (ADER-Fès).

Tous ces monuments restaurés font partie de plusieurs circuits touristiques proposés pour découvrir la Médina de Fès. D’une longueur de 2.5 kilomètres, chaque circuit est réalisé en trois heures.

Ville impériale, Meknès recèle un trésor patrimonial considérable : mosquées médersas, palais, riads, musées, mausolées, places, galeries, souks et bazars d’artisanats…

Dès les années 2000, la cité ismaélienne a fait l’objet de plusieurs interventions, menées à la fois par différents ministères et par les acteurs locaux, subissant ainsi de nombreuses rénovations notamment au niveau des fontaines d’antan et des murailles et portes historiques.

Sur instructions foyales, un programme de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne médina de Meknès a été élaboré pour la période 2019-2023 et devrait mobiliser une enveloppe budgétaire de 800 millions de DH.

Un des trois axes de ce programme porte sur la restauration et la réhabilitation de 4 sites historiques d’exception à savoir Palais Mansour, Sehrij Souani, Lahri et Kara, 14 portes monumentales (Bab Mansour, Bab Lakhmiss, Bab Berdiîyyine, Bab Jamaâ El Anouar, Bab Raïss, Bab et borj Bni mohammed, Bab Dar Lakbira…), la valorisation des places Lahdim et Mechouar, la restauration de 12 kilomètres de murailles, la rénovation des médersas Filalia et Bouînania, et la mosquée Lalla Aouda, 4 borjs et 8 fontaines.

Ces rénovations des anciennes médinas ont eu un impact social important pour les deux villes permettant la création et la stabilisation d’un millier de postes d’emplois.

Il est à noter que la région Fès-Meknès a enregistré de bonnes performances touristiques durant l’année 2018. Les deux villes impériales ont connu une hausse aussi bien sur le nombre d’arrivées que le taux d’occupation par rapport à 2017 dans les établissements d’hébergement touristique classés.

AL