Rapprochement entre les autorités de marchés espagnole et marocaine

Le mémorandum d’Entente entre l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et la Commission nationale du marché des valeurs en Espagne (CNMC) signé, mercredi au Palais des Hôtes à Rabat lors d’une cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI d’Espagne vise l’établissement d’un cadre juridique régissant l’assistance et la coopération mutuelle entre les deux institutions dans les domaines des marchés de capitaux et bourses des valeurs.

Signé par la présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, et le président de la CNMC en Espagne, Sebastián Albella Amigo, ce mémorandum d’entente s’assigne pour objectif principal de renforcer la protection des investisseurs et la sécurité des marchés de capitaux.

En vertu de ce document, les deux institutions peuvent organiser des consultations périodiques sur des questions d’intérêt commun afin d’améliorer la coopération entre les deux organes.

LNT avec Map