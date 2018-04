PARTAGER Le rapport stratégique marocain 2014-2018 présenté à Rabat

Le rapport stratégique marocain 2014-2018, fruit d’une collaboration entre plusieurs chercheurs du Centre d’études et de recherches en Sciences Sociales, a été présenté vendredi au siège de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohammed V de Rabat- Agdal.

Intervenant à cette occasion, le directeur du Centre Abdallah Saaf a indiqué que le rapport stratégique marocain, cherche, depuis sa pemière édition en 1995, à comprendre la situation du Maroc, ainsi que son évolution dans le cadre des contextes nationaux et internationaux en perpétuelles mutations.

L’objectif de ce rapport est de mettre à la disposition des académiciens et chercheurs, toutes disciplines confondues, un outil de travail crédible, a affirmé M. Saaf, soulignant que le document s’est attardé sur la période allant de 2014 à 2018.

Dans sa première partie, précise le chercheur, l’ouvrage a jeté la lumière sur « l’attitude marocaine » en matière de relations internationales, tandis que la deuxième partie a été consacrée à l’étude des différentes dimensions de la situation intérieure du pays, à savoir les établissements et les politiques publiques mis en place.

Le rapport s’assigne pour tâche notamment de suivre l’acheminement des indices qualificatifs et quantitatifs du changement et y trouver des explications à ces différentes mutations, a noté le professeur.

Le document présente une lecture analytique de la place actuelle du Maroc à l’échelle internationale, à même de l’aider à consacrer ses acquis et son rôle aux niveaux régional et international.

De même, le professeur a passé en revue plusieurs exemples de relations bilatérales du Royaume, notamment avec la Russie et l’Union européenne marquées par le changement sécuritaire et les problématiques de l’immigration et de l’économie, tout en appelant à renforcer davantage les liens avec les pays scandinaves.

S’étalant sur 700 pages, ce rapport rassemble les contributions de plus de 47 chercheurs ayant traité de différentes thématiques liées essentiellement aux relations du Royaume avec les grandes puissances, les établissements, les acteurs politiques et le mouvement social dans les domaines de la sécurité, la justice, les médias et la culture.

LNT avec MAP