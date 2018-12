PARTAGER Rapport de l’AMMC : Le volume des actions échangées en bourse en nette baisse au 3ème trimestre

L’Autorité marocaine du marché des capitaux a publié son rapport sur le profil des investisseurs en Bourse au titre du 3ème trimestre de 2018.

La bourse de Casablanca a clôturé le troisième trimestre 2018 sur un volume global cumulé de 5,374 milliards de dirhams, réparti entre le marché central à hauteur de 86% et le marché de blocs à hauteur de 14%.

Le volume des actions échangé sur le compartiment central s’est élevé à 4,619 milliards de dirhams enregistrant une baisse de 53% par rapport au deuxième trimestre 2018. Les OPCVM et les personnes morales marocaines cumulent 74% du volume transigé et les personnes morales étrangères et les personnes physiques marocaines ont réalisé, quant à elles, des parts respectives de 14% et 9%.

Durant ce trimestre, les personnes morales marocaines et les personnes physiques dégagent une position nette acheteuse tandis que les autres catégories d’investisseurs affichent une position nette vendeuse.

Le marché obligataire a enregistré un volume transactionnel de 326 millions de dirhams intégralement réalisé sur le marché de blocs, partagé à parts égales entre les OPCVM et les personnes morales marocaines.

L’intégralité du rapport est disponible ici : http://www.ammc.ma/fr/publications/rapport-sur-le-profil-des-investisseurs-en-bourse-au-titre-du-troisieme-trimestre-de-20

LNT avec CdP