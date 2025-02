Lors d’une séance plénière à la Chambre des Conseillers, plusieurs membres du gouvernement ont exposé les mesures mises en place en réponse aux recommandations du rapport de la Cour des comptes 2023-2024. Cette séance a permis de faire le point sur les réformes en cours visant à améliorer la gestion publique et à renforcer la reddition des comptes.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a indiqué que des efforts ont été entrepris pour renforcer l’infrastructure sanitaire et garantir un meilleur accès aux soins. Parmi les mesures mentionnées figurent la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), la réhabilitation des hôpitaux régionaux et provinciaux, ainsi que la construction de nouveaux centres hospitaliers universitaires (CHU) et de centres de soins de santé primaires.

Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a fait état des travaux menés pour rationaliser la fiscalité locale. En coordination avec le ministère de l’Intérieur, un projet de réforme visant à simplifier les taxes des collectivités territoriales est en cours d’élaboration. Il a également souligné la mise en œuvre progressive de la réforme des taxes parafiscales, à la suite d’une étude réalisée par l’Inspection générale des Finances.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azeddine El Midaoui, a annoncé que son département travaille sur la révision de la loi 01.00 régissant l’enseignement supérieur. Cette réforme vise à adapter les normes pédagogiques nationales aux évolutions du secteur, notamment en harmonisant les critères entre établissements publics et privés.

Le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hjira, a souligné l’élargissement des compétences des Chambres de commerce, d’industrie et de services grâce à la loi 08.19. Cette évolution permet à ces institutions de conclure des accords avec divers acteurs publics et de contribuer à l’élaboration de stratégies économiques régionales.

Le ministre délégué chargé de l’Investissement, Karim Zidane, a évoqué les réformes mises en place pour améliorer l’environnement des affaires, notamment à travers l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, la mise en place d’un guichet unique électronique pour la création d’entreprises et la promotion de l’arbitrage commercial.

LNT

