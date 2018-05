PARTAGER Ramadan : Laftit promet qu’on aura à manger après la rupture du jeûne

L’approvisionnement des marchés durant le mois de Ramadan connaît une offre large et diversifiée qui répond à tous les besoins, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, notant qu’un numéro de téléphone national sera mis en place pour recevoir d’éventuelles plaintes des commerçants et des consommateurs concernant notamment les prix et l’approvisionnement.

L’annonce a été faite par le ministre lors d’une réunion élargie, consacrée au suivi de la situation d’approvisionnement du marché national et des prix des produits de base, plus particulièrement ceux de grande consommation lors du mois sacré de Ramadan, ainsi qu’au renforcement des interventions des services chargés du contrôle et de la protection du consommateur et des instruments de coordination entre les différentes administrations et instances concernées aux niveaux central et local.

« D’après les données actualisées fournies par les responsables des départements ministériels et des établissements concernés et les représentants des préfectures et provinces, la situation de l’approvisionnement des marchés dans les différentes provinces et préfectures du Royaume connaît une offre large et diversifiée qui répond à tous les besoins, notamment ceux des produits de grande consommation lors du mois sacré de Ramadan », a indiqué M. Laftit. Les prix des produits de base « restent en majorité stables et dans leurs niveaux habituels hormis certains produits dont les prix connaissent un changement relatif, dû essentiellement à des facteurs conjoncturels ou saisonniers », a-t-il précisé.

Il a, dans ce sens, relevé que des instructions ont été données aux walis et gouverneurs en vue de dynamiser les cellules de permanence et le numéro téléphonique national qui sera mis, très prochainement, à la disposition des citoyens pour recevoir d’éventuelles plaintes des commerçants et des consommateurs concernant les prix, l’approvisionnement ainsi que toute information en rapport avec ce domaine.

A cette occasion, le ministre a appelé à redoubler de vigilance et de mobilisation et à coordonner les efforts en vue d’assurer une plus grande efficacité et efficience des interventions des différents services de contrôle, en vue d’un approvisionnement normal des marchés et pour protéger le consommateur des pratiques illégales qui pourraient porter atteinte à son pouvoir d’achat et sa sécurité, a rapporté le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Les opérations de contrôle et de suivi des marchés doivent s’inscrire dans la durée et le développement continu des mécanismes de travail et de coordination entre les différents intervenants afin d’anticiper les risques, a-t-il insisté.

Il a également souligné l’importance de réagir positivement et de traiter avec sérieux les plaintes et doléances des citoyens et des commerçants et de veiller sur une communication efficiente avec le consommateur, en l’informant, à travers les différents moyens, de la situation réelle de l’approvisionnement, des prix et des données aux sources fiables en ce qui concerne la sécurité et la qualité de certains produits et pour faire connaître les mesures prises par les autorités publiques en vue d’assurer un approvisionnement régulier des marchés, la transparence dans les transactions commerciales, la concurrence loyale et la protection du consommateur.

Sans omettre l’aspect répressif, qui doit être mis en œuvre le cas échéant, conformément aux lois en vigueur, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de renforcer les opérations de communication et de sensibilisation par les services administratifs, les acteurs économiques et les instances concernées, notamment les chambres professionnelles, les associations de commerçants, les associations de protection du consommateur et les médias, pour contribuer à l’encadrement et la sensibilisation des commerçants et des consommateurs.

La rencontre a permis aussi de s’arrêter sur le bilan des réunions de coordination et les mesures prises dans les différentes préfectures et provinces conformément aux instructions données aux walis et gouverneurs pour la mise en place des mécanismes de coordination et de suivi nécessaires aux niveaux provincial et local.

Selon le communiqué, 167 réunions de coordination ont eu lieu le mois d’avril, sous la présidence des autorités provinciales et locales au niveau des différentes préfectures et provinces pour faire le suivi de la situation de l’approvisionnement et des prix dans les marchés locaux et afin de mobiliser l’ensemble des autorités et services concernés en vue de détecter et faire face aux éventuels dysfonctionnements en matière d’approvisionnement et de voies de distribution et de renforcer les opérations de contrôle.

La même source a noté l’organisation de plus de 1.000 visites de terrains dans les marchés par les comités de contrôle provinciaux et locaux et le contrôle de 20.000 grands et moyens commerces, unités de production, dépôts et points de vente de gros et de détail, outre l’établissement par les comités de contrôle relevant des préfectures et provinces de 500 procès verbaux d’infractions.

Il s’agit aussi du lancement de larges opérations de sensibilisation des fournisseurs, des commerçants et des propriétaires de locaux de service et de vente commerciaux qui connaissent une grande affluence avant et pendant le mois sacré de Ramadan, afin de prendre les mesures préventives nécessaires pour préserver la santé et la sécurité alimentaire et respecter les normes légales relatives à la protection du consommateur.

Le communiqué fait également état de la saisie, lors du même mois, de près de 300 tonnes de denrées alimentaires emmagasinés ou exposés à la vente impropres à la consommation et ne répondant pas aux normes.

Cette réunion élargie s’est tenue en présence du ministre délégué chargé de la Gouvernance et des affaires générales, du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, des représentants des départements de l’industrie, du commerce, de la pêche maritime, de l’énergie et des mines.

Elle s’est déroulée aussi en présence des représentants de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et de l’Office national de la pêche, ainsi que des chefs des services économiques et de coordination dans les différentes préfectures et provinces.

Cette réunion fait suite à la première réunion de coordination tenue au siège du ministère de l’Intérieur le 18 avril 2018 dans le cadre de l’évaluation de l’évolution de la situation générale de l’approvisionnement et des prix et pour s’arrêter sur le bilan des mesures prises dans les différentes préfectures et provinces.

LNT avec MAP