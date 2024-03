Parmi les collections de marques marocaines pour ce Ramadan 2024, on a jeté un œil aux propositions d’Aele, une marque dont nous vous avions déjà parlé. Au programme de la collection de la griffe, des imprimés opulents, des coupes fluides, inspirées par une rencontre entre la gandoura et des accents modernistes. Présentation.

Des dorures, des manches évasées, des clin d’œil subtils aux traditions, la collection Ramadan 2024 d’Aele donne aux codes traditionnels un élan contemporain.

On retrouve donc des matières fluides sur des coupes amples, dont des tuniques aux imprimés riches, une robe à mi-chemin entre la gandoura et le kimono, des pantalons palazzos, des pardessus opulents aux motifs luxuriants et même une veste de tailleur à la coupe architecturée.

Une sorte d’ode à la nature comme une jungle orientaliste, où la légèreté, l’aisance, et la fluidité sont les maitres mots.

Soraya Tadlaoui

