RAM renforce la fréquence de ses vols internes

Une semaine après la reprise de ses vols domestiques, Royal Air Maroc renforcera, à partir du 06 juillet, son offre en augmentant le nombre de fréquences et de destinations desservies, annonce un communiqué de la compagnie. Le programme de vols comprend désormais neuf liaisons régulières.

Les destinations nouvellement rétablies sont les suivantes : quatre lignes au départ et vers Casablanca en l’occurrence Tétouan, Hoceima et Ouarzazate (2 fréquences par semaine) et Errachidia (3 fréquences par semaine) ainsi que la liaison reliant Tétouan à Al Hoceima à raison de deux fréquences par semaine.

La compagnie augmentera également son offre sur trois des quatre lignes relancées depuis le 25 juin. Ainsi, les liaisons Casablanca-Dakhla et Casablanca-Laayoune passeront à 5 fréquences par semaine au lieu de 3 ; et la ligne Casablanca-Agadir sera renforcée par une quatrième fréquence par semaine.

LNT avec CdP