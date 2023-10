La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a présenté, mercredi soir à Madrid, sa vision stratégique et son nouveau positionnement de marque, visant à »écrire une nouvelle page de son histoire et se positionner comme une compagnie aérienne mondiale », avec des ambitions internationales d’ici 2037.

Cette nouvelle vision stratégique, détaillée devant un parterre de partenaires espagnols, tours-opérateurs, professionnels du tourisme et leaders d’opinion, s’inscrit dans la continuité de l’annonce de la signature en juillet dernier du nouveau Contrat-Programme avec l’État marocain.

Sur la base de ce programme, Royal Air Maroc se lance dans »un grand changement, à travers un nouveau modèle d’entreprise, son réseau, son influence, sa flotte et sa stratégie opérationnelle renouvelée ».

Pour ce faire, la compagnie nationale »réaffirme son leadership sur le continent africain, en s’engageant dans le développement du potentiel de l’Afrique », avec le Maroc comme principal accélérateur pour y parvenir. Grâce à cette nouvelle ère, Royal Air Maroc veut »renforcer la fierté de la marque Maroc dans le monde entier ».

Selon le transporteur national, la nouvelle campagne »synthétise de manière créative la raison d’être et la promesse d’une compagnie aérienne ambitieuse et innovante, et reflète l’expression d’une compagnie aérienne aux ambitions internationales, fière de ses origines et qui accompagne son pays et son continent sur la voie du progrès ».

»C’est aussi une invitation à embarquer dans un monde d’opportunités, de créativité et de convivialité, où l’Homme est au cœur du développement et une expérience stimulante et unique des richesses du Maroc et de l’Afrique », assure-t-on, ajoutant que la »nouvelle image de marque, qui puise ses racines dans les cultures marocaines et africaines, est contemporaine, énergique et émotive ».

Témoignant du »nouveau dynamisme et des ambitions » de la compagnie, la campagne #DreamAfrica #MeetMorocco de Royal Air Maroc a été lancée le 23 octobre dans 28 pays différents sur les cinq continents où un puissant plan de communication à 360° a été mis en œuvre par le biais de médias internationaux à fort impact : télévision, médias numériques, panneaux d’affichage, écrans numériques dans les rues, les transports publics, les gares, les centres commerciaux, réseaux sociaux, etc.

La campagne sera également renforcée par des activités innovantes dans tous les médias, mais en particulier, une exposition itinérante a été mise en place dans les aéroports du Maroc, présentant de manière immersive et pédagogique les principaux atouts du continent, au plan économique, technologique, touristique et culturel, ainsi que les actions mises en œuvre par Royal Air Maroc pour les valoriser et les amplifier.

»Depuis plus de 65 ans au service des ambitions du Royaume, Royal Air Maroc ouvre une nouvelle ère de développement concrétisée par une démultiplication de sa flotte et de son réseau international, l’extension des liaisons point à point et une approche nouvelle de son réseau domestique », indique-t-on.

En marge de cette cérémonie, qui a été marquée par la signature de deux conventions de partenariat entre la RAM et la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée et Séville City Office, la compagnie nationale a décerné des trophées récompensant ses meilleurs partenaires en Espagne, à savoir les agences on Line, les corporates, les tours opérateurs, les consolidateurs, les réseaux d’agences et les agences spécialisées en ethnique.

LNT avec Map

