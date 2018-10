PARTAGER RAM ouvre une nouvelle liaison Casablanca-Miami

Royal Air Maroc lance, à compter du 03 Avril prochain, sa nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca et Miami en Floride à raison de trois fréquences par semaine : mercredi, vendredi et dimanche. Opérés en B787 Dreamliner (avec une capacité de 274 Sièges dont 18 en classe A aires et 256 en classe économique), les vols sont programmés au départ de Casablanca à 16H20 (heure locale) avec une arrivée à Miami à 20h05 (heure locale). Le Départ de Miami est programmé à 21H45 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 10H55 (heure locale).

Miami devient ainsi la troisième destination directe desservie par Royal Air Maroc aux Etats Unis d’Amérique après celles de New York City et Washington DC. Avec cette nouvelle route aérienne directe, la compagnie renforce son réseau dans le continent américain. Pour ce qui concerne le continent américain, Royal Air Maroc relie par ailleurs directement Casablanca à Montréal, Sao Paolo et Rio De Janeiro, nous informe le communiqué.

L’aéroport International de Miami est une plateforme de correspondances permettant de relier d’autres aéroports de Floride avoisinants ainsi que d’autres aéroports du sud des Etats Unis, comme la Géorgie et le Texas.

« Royal Air Maroc est fière d’être la première compagnie reliant le sud des États-Unis au continent africain offrant ainsi à ses passagers, les possibilités de vols directs, en moins de neuf heures. Cette nouvelle route nous permettra en premier lieu, d’offrir une connexion aérienne adaptée aux besoins de nos Marocains du Monde, vivant en Floride. En tant que Hub majeur du Sud des États-Unis, Miami est aussi une plateforme idéale pour rassembler les touristes du continent américain, et les transporter vers nos destinations touristiques marocaines. Enfin, nos nombreuses connexions via notre hub de Casablanca, nous permettront de relier les communautés africaines établies en Floride, vers plus de 90 destinations à travers le monde, dont 33 en Afrique », souligne M. Hamid ADDOU, président directeur général de Royal Air Maroc.

LNT avec CdP