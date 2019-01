PARTAGER RAM entame le transfert de ses vols vers le Terminal 1 de l’Aéroport Mohammed V

Royal Air Maroc entame, à compter de samedi 26 janvier, l’opération de transfert de ses vols au départ de Casablanca vers le nouveau Terminal 1 de l’Aéroport International Mohammed V, annonce un communiqué de la compagnie.

S’inscrivant dans le cadre du développement continu de la compagnie nationale, le transfert vers le nouveau Terminal 1 permettra de doter le Hub de la compagnie nationale des capacités

nécessaires au bon déroulement de tout le processus lié à ses vols. Le Terminal 1 sera ainsi entièrement dédié à Royal Air Maroc et à certaines compagnies aériennes partenaires du transporteur aérien national. Toute son activité, aussi bien internationale que domestique, y sera regroupée.

Le transfert de l’activité au nouveau terminal sera réalisé de manière progressive. Dans un premier temps, et dès samedi 26 janvier, celui-ci accueillera les passagers voyageant à destination de Paris. Deux semaines plus tard, l’ensemble des vols à destination de la France seront également traités dans le nouveau terminal 1. S’y ajouteront dès fin février, les vols vers les destinations africaines. Enfin, le transfert complet de l’activité sera effectué fin mars 2019.

Au nouveau Terminal dédié de Royal Air Maroc, la compagnie nationale disposera désormais d’une infrastructure de pointe pour ses opérations, qui bénéficiera également aux opérations de compagnies aériennes partenaires. Ainsi, le Terminal compte de nouveaux aménagements et équipements qui seront à même d’améliorer l’expérience des passagers, poursuit le texte. Le transfert au Terminal 1 se traduira par une augmentation substantielle des capacités dédiées au traitement des passagers au sol. En effet, le Terminal 1 compte 115% de capacités supplémentaires à l’enregistrement, 80% de plus à l’embarquement au contact et 50% de plus au transit, annonce RAM.

Royal Air Maroc déclare avoir mobilisé d’importants investissements pour se doter d’équipements neufs, modernes et performants offrant beaucoup d’avantages pour le passager en lui simplifiant et facilitant la procédure d’enregistrement de bout en bout sur l’ensemble des segments de son vol : comptoir, dépose bagages, formalités administratives…. Ainsi, le Terminal 1 sera équipé d’un nouveau processus de check-in en libre-service. Ce dispositif compte 30 bornes libre-service et 12 bag drop (déposes-bagage automatiques) qui permettront aux passagers de s’enregistrer en toute autonomie de bout en bout incluant l’enregistrement, le choix des sièges, l’impression des cartes d’embarquement, la pesée et l’enregistrement des bagages en soute, et l’impression des reçus bagages. Ce service fluide et simplifié permettra de réduire considérablement le temps d’attente pour les voyageurs, déclare-t-on auprès de Royal Air Maroc.

Ainsi, le Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V devient le premier aéroport en Afrique à proposer un enregistrement de bout en bout en libre-service. Le processus de transit est également optimisé et bénéficie d’une augmentation de capacité conséquente par rapport au dispositif existant, ajoute le communiqué. La zone de transit est dotée de nouveaux comptoirs pour assister la clientèle RAM dans les formalités de correspondance, mettant à la disposition des clients trois bornes libres services en complément des onze comptoirs d’enregistrement classique afin de réduire les délais d’attente. Elle comprend également des équipements pensés pour le confort des passagers en transit.

Par ailleurs, le Terminal 1 dispose d’un nouveau système de tri de bagages automatique d’une capacité de 7200 pièces à l’heure. Le tri automatique présente une fiabilité améliorée et se positionne comme une rupture par rapport au système de tri manuel actuel. Il positionne le Hub de Casablanca aux meilleurs standards internationaux en termes de traitement des bagages.

De même, le nouveau terminal est doté d’un nouveau salon VIP, qui s’ajoute au salon VIP de Royal Air Maroc au Terminal 2. Les clients de la compagnie auront le choix d’accès aux deux salons VIP. D’une superficie de plus de 1000 m², le nouveau salon VIP est doté d’équipements offrant plus de confort et de services aux voyageurs. Il est équipé, entre autres, d’une salle média et d’une salle réservée aux enfants (Kids Room) entièrement aménagée pour que les plus jeunes passagers puissent se distraire.

L’aménagement du Terminal 1 prend également en compte un accueil amélioré des passagers mineurs non accompagnés. Pouvant accueillir 45 enfants, le nouvel espace de 170m2 propose aux plus jeunes passagers différentes activités adaptées à leurs âges. La salle dispose de zones de jeux, d’espaces de repos, de restauration et de sanitaires dédiés. Au Terminal 1, Royal Air Maroc a aménagé une nouvelle agence commerciale bien située et facilement accessible pour la clientèle de la compagnie. La nouvelle agence est dotée d’un espace E-services qui compte des postes de travail en libre services et qui a été conçu pour améliorer l’expérience client et réduire les délais d’attente en agence, selon RAM.

LNT avec CdP