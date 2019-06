PARTAGER RAM digitalise son fret aérien avec Portnet

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action inscrit dans la convention de partenariat pour la promotion du fret aérien 2016-2020, Royal Air Maroc Cargo « RAM Cargo » et PORTNET S.A. « Guichet Unique National du Commerce Extérieur » ont signé une convention de partenariat visant la mise en place d’un cadre général de collaboration entre les deux parties pour la simplification et l’amélioration des procédures au niveau de l’ensemble des aéroports du Royaume. Cette convention a notamment pour objet la mise en place des échanges de données informatisées entre les parties.

Fidèles à leur démarches d’innovation continue et d’amélioration constante des services offerts aux clients, les deux parties ont pour objectif également, à travers cette convention de renforcer et d’accélérer les efforts de la communauté aéroportuaire pour la promotion et le développement du fret aérien. Ainsi les parties contribueront au renforcement de la sécurité des échanges de données informatisées ainsi qu’à la dématérialisation totale, via PortNet, de l’ensemble des processus liés à la logistique du commerce à l’international par voie aérienne.

En adoptant une démarche de collaboration inclusive avec l’ensemble des acteurs de la communauté aéroportuaire, les deux organismes unissent leurs efforts dans le cadre de ce partenariat, pour la généralisation des services du guichet unique au fret aérien via la mise en place de la plateforme « E-freight ». Cette plateforme contribuera à la complétude et l’intégration de bout en bout, via PortNet, de la chaine logistique et du commerce extérieur permettant ainsi d’améliorer la compétitivité des opérateurs économiques aussi bien à l’import qu’à l’export avec pour objectif d’atteindre du zéro papier dans les processus y afférant.

A propos de RAM Cargo :

Royal Air Maroc Cargo est une Business Unit de la compagnie nationale de transport aérien Royal Air Maroc dédiée au transport de fret aérien. Royal Air Maroc Cargo propose le transport des marchandises sur la flotte de Royal Air Maroc en profitant des capacités soute disponibles mais aussi des capacités offertes par un avion Freighter, d’une capacité de 45 tonnes, qui opère tous les jours reliant l’Europe à l’Afrique. L’entité Cargo de RAM dispose de son propre terminal dans lequel sont exécutées les opérations d’import, d’export et de transit. Ce centre de 20 000 m² est doté d’une agence ouverte 7j/7.

RAM Cargo propose à ses clients un large éventail de produits et de services Cargo conçus pour répondre aux particularités de divers secteurs et industries, à travers des solutions de transport adaptées aux exigences de manutention et de délai, afin de répondre aux besoins des clients de manière efficiente et rentable. Pour ce faire, RAM Cargo s’appuie sur un réseau mondial en expansion permanente, et assure des services directs et réguliers vers plus de 96 destinations dans le monde, dont 10 opérées en Freighter. Ce réseau étendu est également renforcé par des accords interlignes avec d’autres compagnies aériennes ainsi qu’à travers des partenariats avec des transporteurs routiers.

A propos de PortNet :

PortNet, un outil au service de la compétitivité de l’économie nationale et des opérateurs du commerce international.

Le concept de guichet unique au Maroc s’impose aujourd’hui comme étant un modèle de réforme de simplification de procédures en faveur de l’entreprise. Déployée depuis 2011, cette plateforme est un véritable accélérateur de l’intégration de la chaîne logistique du commerce transfrontalier du Royaume.

La spécificité du guichet unique réside dans le fait qu’il est un système ouvert sur toutes les entreprises et cible toutes les procédures qui peuvent intéresser l’opérateur économique et servir sa compétitivité. Ce service a été généralisé à tous les ports commerciaux gérés par l’Agence Nationale des Ports (ANP) ainsi qu’aux autres processus du commerce extérieur dans toutes ses composantes aéroportuaires, régaliennes, logistiques et financières.

LNT avec Cdp