PARTAGER Rallye Gazelles & Men : Atlanta Assurances honore ses engagements

Les deux membres de l’équipage marocain ayant participé au rallye Gazelles & Men viennent de remettre le chèque qu’ils ont reçus de la part d’Atlanta Assurances aux Associations Bahri et Al Ihssane. Il s’agit en l’occurrence du mannequin et créatrice de mode Leila Hadioui et de l’activiste et écologiste Saad Abid. Le team marocain a réussi à figurer dans le top 10 du résultat final.

Pour rappel, Atlanta Assurances a sponsorisé la seule équipe marocaine qui a participé à la première édition du Rallye Gazelles & Men, qui a eu lieu du 4 au 11 novembre.

A travers ce sponsoring, Leila Hadioui et Saad Abid avaient pour but de lever des fonds pour deux associations marocaines. L’Association Bahri fondée par Saad Abid a pour but la protection du littoral et la sensibilisation des générations futures à la protection de l’environnement et l’Association Al Ihssane œuvre pour les enfants privés de famille, Leila Hadioui en étant la marraine.

LNT avec CdP