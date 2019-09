PARTAGER Raja vs Hilal Al Qods, victoire peu convaincante des Verts

Le Raja de Casablanca s’est imposé difficilement, lundi soir à domicile, face aux Palestinien du Hilal Al-Qods sur le score d’un but à zéro (1-0), en match aller des 32èmes de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes de football.

L’unique but de la partie a été inscrit sur penalty à la 12ème minute de jeu par le capitaine Mohcine Metouali, un résultat qui est loin d’être rassurant en prévision de la deuxième manche dans dix jours.

Dans un stade du complexe Mohammed V plein à craquer, les Casablancais ont été mal inspirés face à une courageuse formation palestinienne, qui a défendu crânement ses chances contre l’un des favoris de cette prestigieuse compétition.

Malgré une domination territoriale, plutôt stérile, les camarades de Metouali ont rarement réussi à inquiéter le portier adverse, sauf dans les derniers souffles où ils se sont enfin créés les occasions les plus nettes de la partie.

Les joueurs et la délégation du Hilal Al-Qods ont eu droit à un accueil des plus chaleureux de la part du public et des dirigeants du Raja de Casablanca, à la mesure de la place qu’occupe la cause palestinienne chez l’ensemble des Marocains.

LNT avec Map