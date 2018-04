PARTAGER Rafales de vent et pluies mardi et mercredi dans plusieurs régions du Royaume

De fortes rafales de vent et de fortes pluies sont prévues mardi et mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

La DMN précise, ainsi, que de fortes rafales de vent allant de 70 à 100Km/h concerneront de mardi à 12H00 au mercredi à 10H00 les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Larache, Tétouan, Chefchaouen, Kénitra, Ouazzane, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat-Salé, Skhirat-Témara, Casablanca, Benslimane, Nouaceur, Mohamedia, Khemisset, Meknès, Fès, Moulay Yaâcoub, Khenifra, Taounate, Taza, Guercif, Taourirte, Sefrou, El Hajeb, Ifrane, Boulemane, Midelt, Jerada, Azilal, Béni Mellal, Ouarzazate, Tinghir, Al-Hoceima, Nador, Dirouech, Berkane, Oujda et Figuig.

Les provinces de Tétouan, M’diq-Fenideq, Nador, Jerada, Taourirte, Guercif, Taza, Sefrou, Fès, Moulay Yaâcoub, Ifrane, Boulemane, Figuig, Ouarzazate, Errachidia, Taroudant et Assa-Zag connaîtront, quant à elles, de fortes rafales de vent allant de 65 à 80Km/h mercredi de 10H00 à 24H00.

La DMN prévoit également de fortes pluies du mardi à 15H00 au mercredi à 10H00 dans les provinces de Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Larache, Tétouan, Chefchaouen, Al-Hoceima (reliefs), Ouazzane, Sidi Kacem, Taounate, Taza, Sefrou et Ifrane.

Par ailleurs, des pluies localement modérées intéresseront, durant la nuit de mardi à mercredi et la matinée du mercredi, les provinces de Sidi Slimane, Kénitra, Rabat-Salé, Skhirat-Témara, Moulay Yaâcoub, Fès, Meknès, Khenifra, El Hajeb et Khemisset. Quelques chutes de neige sont également attendues sur les Haut et Moyens Atlas à partir de 1.700m, selon la DMN.

LNT avec Map