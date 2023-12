Ghofrane El Ammari a récemment intégré les équipes du Radisson Hotel Group au Maroc en tant que nouveau Directeur Commercial Régional des Ventes. Sa nomination vise à renforcer la présence des Radisson resorts sur le marché marocain.

Caroline Thissen, Area Senior Director Sales & Revenue Optimization, Middle East & Africa, se réjouit de son arrivée, soulignant son expérience solide et son leadership comme des atouts clés pour la mise en œuvre de la stratégie de croissance au Maroc. Avant de rejoindre le Radisson Hotel Group, El Ammari a occupé le poste de Cluster Director of Sales chez le Groupe Hilton, où il a dirigé avec succès le département Business & Development de plusieurs groupes hôteliers.

Fort de sa connaissance approfondie des dynamiques du marché et de ses réalisations significatives dans le développement des ventes et la gestion de portefeuilles diversifiés, Ghofrane apportera un regard et une expertise certaine pour faire avancer la feuille de route du Groupe au Maroc .

