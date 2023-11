Ghofrane EL AMMARI, rejoint les équipes Radisson Hotel Group au Maroc. Le nouveau Directeur Commercial Régional des Ventes apportera son expertise stratégique et sa passion pour l’industrie hôtelière au service du renforcement de la présence de Radisson resorts sur le marché marocain.

“C’est avec enthousiasme que nous accueillons Ghofrane parmi nous. Sa solide expérience et son leadership sont des atouts qui contribueront de manière significative à la mise en œuvre de la stratégie de croissance de nos propriétés au Maroc.. » annonce Caroline THISSEN, Area Senior Director Sales & Revenue Optimization, Middle East & Africa.

Avant de rejoindre l’équipe du Radisson Hotel Group, EL AMMARI occupait le poste de Cluster Director of Sales auprès du Groupe Hilton et a dirigé avec succès le département Business & Development de plusieurs groupes hôteliers. Grâce à sa connaissance approfondie des dynamiques du marché, éprouvée par des réalisations significatives dans le développement des ventes et la gestion de portefeuilles diversifiés, Ghofrane apportera un regard et une expertise certaine pour faire avancer la feuille de route du Groupe au Maroc.

