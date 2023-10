Le Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden et le magazine Vins & Gastronomie organisent conjointement leur soirée gastronomique annuelle, qui se tiendra le samedi 18 novembre 2023 au Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden. Cette soirée célèbre la gastronomie en réunissant des chefs de renommée mondiale tout en soutenant l’association SOS Villages d’Enfants.

L’événement promet une atmosphère musicale et artistique inspirée des traditions marocaines, avec un délicieux menu à huit mains pour environ une centaine d’invités. Cette année, la cuisine de Provence et du Maroc est mise à l’honneur, avec la participation de chefs du Radisson Blu Hotel et de chefs étoilés internationaux, notamment Nicolas Bottero et Emmanuel Lehrer, unis dans un effort de bienfaisance envers les orphelins des villages sinistrés.

Le Directeur Général du Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden, Fabrice Castellorizios, souligne l’importance de cette soirée en tant qu’acte de solidarité envers les habitants de la région d’Al Haouz, avec l’intégralité des recettes reversées à SOS Village d’Enfants pour soutenir les orphelins des villages sinistrés.

Le Chef Exécutif Youness Trini, le Chef Pâtissier Mouad Abdessadek, ainsi que l’ensemble de la brigade des cuisines du Radisson Blu se préparent à accueillir, pour cette 4ème édition, les chefs Nicolas Bottero et Emmanuel Lehrer.

