Le Prof. Rachid Lazrak étudie Jésus à travers le Coran

La Croisée des Chemins publie « Jésus, une grande figure biblique du Coran », de Rachid Lazrak.

Selon l’éditeur :

« La personne de Jésus fascine et intrigue. Rien concernant Jésus ne semble relever de l’ordinaire : les conditions de sa naissance, de sa vie et de sa mort. Son identité reste un mystère pour de nombreux historiens. Ceci, au moment où le Coran, livre sacré de l’Islam, en fait un être exceptionnel. Il y est cité 35 fois, 27 fois par son nom et 8 fois comme le Messie. Quant à sa mère Marie, elle est citée plus souvent dans le Coran que dans l’ensemble du Nouveau Testament, soit 34 fois contre seulement 19 fois dans les Évangiles et les Actes des Apôtres. Jésus est qualifié par le Coran de Souffle de Dieu, d’Esprit de Dieu, de Sa Parole. Il le cite au nombre des plus proches et des intimes de Dieu. Par ailleurs, à part sa crucifixion et la question de sa divinité, le Coran conforte les chrétiens dans la plupart de leurs croyances concernant Jésus, affirmant que c’est un prophète, un messager de Dieu et c’est le Messie attendu par le peuple d’Israél. Il confirme sa naissance miraculeuse, les miracles qu’il a accomplis et son ascension. Ce sont ces réflexions que l’on trouve dans ce livre qui traite de l’histoire et du statut exceptionnels de Jésus et de la place de choix qui lui est réservée dans le Coran, en tant que grande figure biblique. »

Rachid Lazrak est docteur d’État en droit public et diplômé de l’institut d’Études Politiques de Paris. C’est un grand passionné de l’histoire des religions. Il est Professeur universitaire et a écrit de nombreux ouvrages et articles en droit et en fiscalité.

LNT avec CdP