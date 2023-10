Un mémorandum d’entente pour la création du Réseau des régions africaines pour l’investissement et le développement a été signé, vendredi à Rabat, à l’occasion de l’ouverture des travaux du Forum économique africain des régions.

Ce mémorandum a été signé au nom du Royaume par le président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, et les chefs de 12 régions africaines représentant des pays du continent participant aux travaux du forum, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la Guinée Conakry et le Kenya, le Mali, la République islamique de Mauritanie, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, ainsi que l’Union des Comores.

Selon ce document, le Réseau des régions africaines pour l’investissement et le développement se veut un cadre de partenariat et d’échange susceptible de renforcer la coopération entre les régions, de stimuler les investissements et de faciliter l’échange d’expertises dans le but de contribuer à promouvoir le développement.

Ce réseau, qui comprend sept articles, s’inscrit dans le cadre des efforts de ces pays pour renforcer les mécanismes de partenariat Sud-Sud et intensifier les liens sociaux, économiques et culturels entre les pays africains et leurs populations.

A cet égard, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, a indiqué que les conventions conclues vendredi concernent principalement le domaine de l’investissement, précisant qu' »il existe de nombreux investisseurs d’origine africaine qui opèrent dans d’autres continents comme l’Europe, raison pour laquelle il est temps d’orienter leurs investissements vers le Maroc en tant que destination d’investissement prometteuse ».

M. El Abdi a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que le forum de Rabat constitue « une opportunité idoine qui permettra de surmonter toutes les difficultés rencontrées par les investisseurs africains, notamment au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra », qui dispose d’un énorme potentiel d’investissement.

Pour sa part, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Laâlej, a déclaré que ce réseau est susceptible d’ »ouvrir un débat fructueux et utile pour réorganiser et restructurer la méthode d’action commune « .

Après avoir évoqué un certain nombre d’événements mondiaux que le Royaume accueillera au cours des prochaines années, comme la Coupe d’Afrique des nations en 2025 et la Coupe du monde en 2030, M. Laâlej a souligné que de tels manifestations et événements majeurs sont susceptibles de donner une impulsion forte et nouvelle aux relations de coopération et de partenariat avec les pays africains frères.

Organisé sous le slogan « La Région de Rabat-Salé-Kénitra au cœur de la dynamique Sud-Sud pour l’émergence d’une Afrique des Régions », le Forum économique africain des régions, dont les travaux prendront fin samedi, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de coopération Sud-Sud initiée par le Maroc.

Prennent part à cette rencontre 14 pays africains, outre un ensemble d’institutions nationales et internationales.

LNT avec MAP

