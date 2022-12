Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que sur Hautes Instructions Royales, l’équipe nationale de football se verra réserver, mardi 20 décembre, un accueil digne de son brillant parcours durant la Coupe du Monde Qatar 2022.

Dans un communiqué, le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie précise que l’équipe ira ainsi à la rencontre du public, dès son arrivée vers 17 heures à l’aéroport de Rabat-Salé, en passant par l’Avenue Hassan II – Place 16 Novembre – Place Chellah – Place Roi Hussein – Av. Mohammed V – Place Al Barid- Place Mohammed V – Place 11 Janvier – Av. Moulay El Hassan – Bab Essoufara, et ce jusqu’à son arrivée au Palais Royal, où Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, honorera l’équipe d’une cérémonie d’accueil et de célébration en reconnaissance à son exploit historique.

LNT avec Map

