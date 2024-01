Le Centre Régional d’Investissement de Rabat-Salé-Kénitra (CRI RSK) a annoncé, récemment, le lancement officiel de la plateforme de l’Observatoire régional de l’investissement.

« L’année 2023 a marqué une étape significative dans le paysage économique de la Région de Rabat-Salé-Kénitra avec le lancement officiel de la plateforme de l’Observatoire régional de l’investissement », indique le CRI RSK dans un communiqué. Cet outil novateur produit par le Centre Régional d’Investissement de Rabat-Salé-Kénitra, a été présenté lors du dernier conseil d’administration tenu le 30 octobre 2023, et s’adresse aujourd’hui à toute entité ou personne souhaitant explorer l’offre et la dynamique d’investissement à l’échelle de la région, fait savoir la même source. L’Observatoire de l’investissement de la Région de Rabat-Salé-Kénitra se positionne en tant que plateforme consolidant et diffusant des données actualisées, fiables et évolutives, englobant non seulement l’investissement, mais également des domaines connexes tels que les infrastructures et le capital humain, souligne le communiqué, ajoutant que plus de 30.000 données provenant d’une trentaine de partenaires ont été méticuleusement consolidées, permettant de répondre à plus de 200 requêtes.

Par ailleurs, le succès de cet Observatoire repose principalement sur la collaboration fructueuse et la contribution significative des partenaires dévoués du CRI RSK ainsi que leur engagement continu dans la fourniture de données actualisées et pertinentes ayant été indispensable pour la création de cette plateforme offrant des informations cruciales pour stimuler le développement économique de la région.

Et de poursuivre que cet outil interactif a été spécialement conçu pour suivre la dynamique d’investissement à l’échelle régionale, offrant un aperçu des dernières évolutions et tendances dans ce domaine.

Dotée d’une interface intelligente et évolutive, la plateforme a la capacité de générer et de visualiser des données sous divers formats tels que des tableaux et des graphiques, selon différents prismes territoriaux et sectoriels, pour répondre aux besoins variés des utilisateurs cibles.

L’Observatoire régional de l’investissement vise à être une ressource inestimable, fournissant des informations structurées sur les caractéristiques essentielles de la Région de Rabat-Salé-Kénitra.

« La pérennité et l’enrichissement de l’Observatoire reposent sur la mobilisation continue de partenaires producteurs de données et sur la dynamique de ses publications. Il évoluera constamment pour répondre aux nouveaux besoins en information et aux retours d’expérience de ses utilisateurs », relève le communiqué.

L’Observatoire régional de l’investissement est bien plus qu’une simple source d’information, affirme le CRI RSK, notant qu’il se veut un catalyseur pour le développement économique et la croissance durable de la Région de Rabat-Salé-Kénitra.

Ainsi, le CRI RSK invite toutes les parties intéressées, du secteur privé aux institutions publiques, à explorer cette plateforme inédite et à contribuer à son succès continu, en visitant le lien suivant : « https://observatoire.rabatinvest.ma/ ».

LNT avec MAP

